Jaké to byly góly?

Všechny jsem dal po krásných nahrávkách spoluhráčů, konkrétně Michala Lábka. Ten nahrával na první dva a třetí, po krásné, individuální akci Tomáše Rejmana, po krásném centru jsem na přední tyči dával gól. Byla to super týmová spolupráce.

Jak jste střílel v minulé sezóně, počítal jste si góly?

Počítám si góly. V minulé sezóně se mi gólově nedařilo, dal jsem jen dva góly. Jsem rád, že jsem hned první utkání otevřel třemi góly.

Kolik vás bude hattrick stát do klubové pokladny?

Ještě ne, ale určitě to přijde. Je to první hattrick v Lomnici, v prvním zápase. Nějaká pokuta to bude.

Jak dlouho hrajete v Lomnici?

Teď třetí sezónu, ale v covidu jsme moc nehráli.

Jaká byla zatím vaše fotbalová kariéra?

Začínal jsem v pěti letech za SK Jičín. Tam jsem hrál do dvanácti let, pak jsem zkoušel štěstí ve Slovanu Liberec. Vrátil jsem se zpět do Jičína a od šestnácti jsem hrál v Jablonci. Tam jsem strávil v mládeži krásné čtyři roky.

Pro Lomnici jste velká posila s takovými zkušenostmi, ne?

To určitě ano.

Na koho v Jablonci rád vzpomínáte?

Na skvělou partu, která tam byla a na všechny trenéry. Zkušenost v Jablonci mi dala do života a fotbalu hodně.

Jaký je ve fotbale váš cíl?

Teď je můj sen postoupit s Lomnicí do divize. Ale to je ještě daleko. Celý náš tým je hodně nabuzený, půjdeme za tím a zamícháme pořádně s kartami krajského přeboru.

Jste na hřišti nervák nebo kliďas?

Jsem klidnej hráč, hned tak mě něco nenaštve.

Jaký je váš na to, jestli si ligový fotbalista může dát po zápase pivo?

Myslím, že po zápase určitě, před zápasem ne. My si v Lomnici po zápase pivo dáme, stmeluje to partu. A máme bezvadnou partu, po zápase spolu vždycky posedíme.

Měl nebo máte jste svůj fotbalový vzor?

Líbí se mi FC Barcelona. A vždycky jsem měl hodně rád Francesco Tottiho, bývalého italského fotbalistu a reprezentanta.

Vzpomínáte na nějaký super fotbal doma nebo v zahraničí, na které jste se byl podívat?

Líbil se mi zápas Viktorky Plzeň s AC Milan, když hrála v Edenu ligu mistrů. A nejlepší atmosféru jsem zažil na každém zápase na Slavii. Takovou atmosféru, to, co tam předvádí ti fanoušci, to je na každém zápase něco neskutečného. To jsem nikde jinde neviděl. Jsem Slavista.

A co fanoušci v Lomnici, chodí?

Určitě ano, chodí, tleskají. Ale mohly by být i vyšší návštěvy. Ale jsme rádi za to, co je. Ale bude záležet hlavně na nás, jaké budeme mít výsledky a jak budeme hrát. Doufejme, že dobře a že se návštěvnost zlepší.

Jaký soupeř vás čeká další víkend?

Hrajeme s Rovenskem. Tři body budou naše. Věřím, že dám co nejvíc gólů. A taky, že dám další hattrick. Do této sezóny jsem pořádně nabuzený!