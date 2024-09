.Rychnov – Doubí 6:1 (1:1)

„V první půli to bylo takové vyrovnané oťukávání. Oni vedli, my jsme srovnali, ale šance byly na obě strany. Myslím si, že jsme jich měli trošku víc. Co rozhodlo, byla druhá půle, kdy jsme dali brzo dva góly,“ komentoval zápas trenér Miroslav Procházka.

Rychnov vstřelil na začátku druhé půli dva góly, jeden šťastný přímo z rohu. To se často nestává. A pak ještě svěřenci trenéra Procházky přidali další. Za stavu 3:1 Doubí už začaly odcházet síly. „Začali jsme opravdu dobře kombinovat. Líbilo se to a ještě jsme tři přidali, takže jsme dali šest gólů, což je perfektní.

Fanoušci byli rádi, stovka se jich určitě přišla na zápas podívat,“ dodal trenér.

Rychnov hraje i další kolo doma proti Tatranu Jablonné. Slušelo by se toto vítězství potvrdit. A v následujícím se pak vypraví do ambiciózní Jilemnice.