Na hřiště soupeře se v I. A třídě vypravil tým Pěnčína. V Bělé se utkal o další důležité body.



Jivan Bělá – FC Pěnčín 1:6 poločas: 1:2

Trenér Jan Řezáč k zápasu řekl: „Vyhráli jsme, ale i přesto se mi první poločas nelíbil.“

Utkání sice skončilo vysokou výhrou hostujícího celku, ale tak jednoduché, jak to vypadá, to zase nebylo. „První poločas jsme nehráli tak, jak jsem si představoval. I když jsme vedli 2:1, tak byl o poločase v kabině trochu rachot. Domácí se dostávali do hodně šancí a to se nám nelíbilo. My jsme měli špatný pohyb a nehráli jsme to, co jsme měli,“ řekl kouč k zápasu.



Ve druhé půli jeho tým dal rychlý gól, kterým ve 49. minutě zvýšil Pěnčín na 3:1. A to domácí zlomilo.

A když pak hosté ještě tři góly přidali, byl zápas už pouze v jejich režii. „Povedlo se nám i střídání. Ve druhém poločase nastoupil Pumrle a ten dal za šest minut hattrick. S druhým poločasem už jsem spokojený byl,“ potvrdil Jan Řezáč.

V sobotu 12. září hraje Pěnčín doma proti Mimoni. „Soupeř má po třech kolech na svém kontě tři prohry. Ale určitě ho nemůžeme podcenit. Musíme k zápasu přistoupit zodpovědně. Když podáme náš dobrý výkon, tak snad konečně vyhrajeme i doma,“ plánuje trenér Pěnčína.