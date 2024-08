Konec jara v krajském přeboru Libereckého kraje zakončil tým Lomnice na jedenáctém místě. A to není zrovna příčka, na kterou by byli hráči i fanoušci zvyklí. Na svém kontě už mají daleko lepší umístění, už bojovali i o čelo tabulky.

O hráče vedení klubu pečuje vzorně. Někteří se mu za to náležitě odmění, ale jiní tomu velký význam nepřikládají, nechodí na tréninky, ani zápasy. Zřejmě vědí, že fronta jejich nástupců za vraty fotbalového areálu určitě nestojí. Ale to není jen problem Lomnice.

Trenér a vedoucí týmu Zdeněk Baudyš situaci přisuzuje mimo jiné špatné situaci na trhu hráčů, obzvlášť v okolí Lomnice, kde o fotbalové kluby není nouze.

„V našich koncích se shání hráči velice špatně. V tomto kraji nás je na fleku strašně moc. Za takové situace snad ani nemůžou všechny kluby přežít,“ zhodnotil situaci Baudyš. Hráčské změny se nevyhnuly ani Lomnici. Průběžně ještě o dalších vedení klubu jedná, aby tým byl v soutěži konkurenceschopný.

V přípravě hrála Lomnice s Jičínem a s Jilemnicí. Na své soupisce má také nejlepšího střelce krajského přeboru Michala Lábka. „Byl to nejlepší střelec krajského přeboru. Tak kéž by mu to tam padalo i v té nadcházející sezóně,“ přeje si trenér Zdeněk Baudyš. A hráč trenérovi přislíbil, že na konci sezóny 2024/2025 bude mít minimálně pětadvacet gólů.

Společně se Zdeňkem Baudyšem povede mužstvo do krajského přeboru Michal Sucharda.