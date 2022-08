V soutěži jste nováčkem, jak vidíte sezónu?

Úplným nováčkem nejsme. Už jsme divizi hráli, ale sestoupili jsme a teď jsme se dostali zpátky. Já už jsem ji s týmem taky hrál. Hodně se nám ale obměnil tým, máme hodně mladých kluků, budeme to mít složité, ale věřím, že divizi udržíme.

Je to velký rozdíl postoupit o soutěž výš?

Je to určitě rozdíl, hra je náročnější, rychlejší a soutěž je fotbalovější.

Jaký soupeř vás čeká o víkendu 20. srpna?

Přivítáme doma Letohrad. Každý v této soutěži je dobrý a s každým se dá vyhrát i prohrát. Nedá se říct, jaký to bude soupeř.

Dnes (17. 8.) hrajete ještě utkání Mol Cupu proti Velvarům. Jak dopadne?

Vyhrajeme na penalty.

Kdy jste s fotbalem začal?

V týmu jsem s bratrem. Fotbal hraju od čtyř let. Tatínek ho trénoval, tak nás vodil na fotbal už jako malé. Začínal jsem v Turnově, pak jsem odešel na dva roky do Liberce, na půl roku jsem se vrátil do Turnova a potom jsem hrál tři roky za Jablonec v kategorii dorostu.

Na kterého z trenérů rád vzpomínáte?

Trenérů už bylo víc, každý měl něco pozitivního něco negativního, to tak je. Vyzdvihl bych ale nejvíc mého otce, který mě k fotbalu přivedl, dlouho mě trénoval a díky němu jsem tam, kde dnes jsem.

A rozuměli jste si jako trenér a hráč - syn?

Ano, určitě, co řekl, to platilo.

Kolik času vám fotbal zabírá?

Trénujeme třikrát týdně dvě hodiny a o víkendu zápas.

Co máte na tréninku rád a nerad?

Rád mám hru, to je nejlepší a nerad mám posilovnu.

Počítáte si góly v sezóně?

V loňské sezóně jsem nastřílel jednadvacet gólů a byl jsem v kraji jako druhý nejlepší.

Chcete to číslo v nové sezóně překonat?

To asi ne. Důležité pro mne bude, abychom se v soutěži udrželi, to bude alfa omega. A kdo dá góly, to bude asi jedno.

Vzal byste nějakou zajímavou nabídku, kdyby přišla?

To je těžké říct, záleželo by na mojí práci, rodině atd.

Jak se bude Turnovu v divizi dařit?

Řekl bych, že budeme na desátém místě.