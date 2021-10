To znamená, že s výjimkou jednoho remízového utkání všechny ostatní zápasy vyhrál se skóre 80:14. Průměrně v jednom zápase nastříleli Držkovští 6,7 gólů.

Nakládačka 10 a víc

A tady už fanoušek fotbalu zpozorní, protože to není tak zcela obvyklá bilance. A při pohledu na skóre se mu doslova protočí oči!Držkov nastřílel svým soupeřům zatím 80 branek! A navíc ve čtyřech zápasech dali borci z Držkova 10 a více gólů! V jednom vyhraném utkání jich vyfasovalo béčko Přepeří dokonce osmnáct. Takové výsledky se nevidí ani v hokeji. Pro zajímavost, v tabulce druhé Mšeno-Jablonec soupeřům nadělilo dosud „jen“ pětačtyřicet gólů.

Venku jako doma

A ještě trochu statistiky: matematicky průměrný výsledek Držkova v zápasech je 6,7 : 1,2! Kazí ho jedna remíza 1:1 s Plavy. V pěti domácích zápasech 4 x Držkovští vyhráli, jednou remizovali. Skóre – 44:5! Utkání venku? Ze sedmi zápasů získal Držkov dvacet jedna bodů, skóre 39:9! Není to obdivuhodné a hned tak nevídané?

Jak to v Držkově dělají, to je otázka pro osobu v držkovském fotbale nejpovolanější, pro Jaroslava Salabu.

Jediné body jste ztratili po plichtě v derby s týmem Plavů, jinak jste vyhrávali… Napomohla tomu poctivá letní příprava? Jak probíhala? Hráli jste přáteláky?

Během května a června jsme odehráli místo zrušené soutěže několik přátelských utkání. Při těchto zápasech se mužstvu příliš nedařilo. Bylo jasné, že je potřeba sehnat nějaké nové hráče, jelikož jsme přihlásili do soutěží i další dvě družstva. To se nakonec podařilo. V průběhu léta se pak jednou týdně trénovalo a evidentně se to vyplatilo. Jen je škoda, že se k tréninku nepřipojí i více hráčů z B týmu. Vypadá to, že by to potřebovali daleko víc.

Čím jste hráče v přípravě „krmili“, co jste jim naordinovali (v programu přípravy), že jim to tak střílí?

Strava je každého věc. Někdo si dá bůček někdo salát. Při utkání je důležité dodržovat pitný režim.

Jaké pití mají hráči v zápase k dispozici? A jaká značka se v Držkově preferuje (točí) po zápase na oslavu vítězství?

Hosté dostávají obyčejnou balenou vodu ze supermarketu. Za to domácí mají k dispozici nekonečné množství vody z vodovodu. Po zápase už můžou i pivo.

Takovým výsledkům musí napomáhat i správná parta. Je to tak?

Určitě ano. Parta je skvělá, a hlavně je vidět, že všechny kluky fotbal baví.

Jak to, že vám to tam na podzim tak „padá“ ? Počítali jste s tím nebo je to i pro vás překvapení?

To, že nám to tam na podzim tak padá, je spíše překvapení. Za to velice příjemné. První zápasy tohoto ročníku tomu ale moc nenasvědčovaly.

Co soupeři, když přijedou do Držkova, chtějí ať je šetříte?

Nezazní takové poznámky?Někdy takové poznámky jsou, ale i my si uvědomujeme, že každá série jednou skončí. Naopak si myslím, že všichni soupeři se chtějí porvat o to, aby ji ukončili zrovna oni.

Zažil jste jako hráč takové brankové hody?

Jako hráč jsem toho odehrál velmi málo. Pouze, když bylo málo lidí, tak jsem si stoupl na hřiště, ať nás je alespoň jedenáct. To pak měl brankové hody vždycky spíš soupeř.

Přepeře si od vás odvezly nevídanou „nakládačku“. S jakou odjížděl soupeř?

To ano, ale nutno podotknout, že k utkání nastoupili pouze v deseti. Při naší současné formě to bylo stejné, jako jsem to zažíval jako hráč. K utkání jedete z povinnosti a chcete ho mít rychle za sebou.

Dostanou hráči za takové výkony nějakou odměnu?

Občas se posedí po zápase a dáme si tatarák nebo žebírka.

Jdete cíleně za postupem nebo vám prostě sedla forma a necháte to osudu?

Cíleně za postupem se neženeme, ale když je forma musí se využít. Kdysi jsme v Držkově po půlce podzimu také soutěž vedli a na jaře jsme se pak strachovali, aby se nesestoupilo. Takže to necháme tomu osudu.

Co by pro vás postup do I.A třídy znamenal? Jak by to vnímali fanoušci v Držkově?

Pro mě by postup znamenal, že budu muset jezdit mnohem dál na zápasy, ale pokud by byl zájem ze strany hráčů, tak se s tím nějak poperu.

Kdo je hlavní oporou týmu, kdo nejlepším střelcem a kdo nahrávačem?

Hlavním tahounem je určitě Evžen Dvořák. Nebýt jeho, tak si myslím, že už dávno máme pouze jedno družstvo v jedné z okresních soutěží. Nejlepším střelcem je beze sporu Lukáš Brož. Vždyť má na kontě 29 vstřelených branek v jedenácti zápasech. Nejlepšího nahrávače nedokážu určit jménem. Na výsledku vždy pracuje celý tým jako celek.

Co budete dělat, aby se jaro neslo v podobném duchu?

Hlavně nic neměnit a doufat, že to vydrží.

Který zápas je pro Držkov nejdůležitější a nejprestižnější? Je to derby proti Plavům nebo možná v minulosti proti Zásadě?

Co se týká A týmu v I. B třídě, tak je to určitě zápas proti Plavům. U béčka je to pak jednoznačně zápas se Zásadou.