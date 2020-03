Jablonec n. N. - Fotbalový tým FC Pěnčín nastoupí do soutěže I. A třídy s několika posilami. Tréninková docházka je dobrá a vedení klubu věří v dobré jarní výsledky.

Pěnčín - Hamry v Desné | Foto: Dagmar Březinová



Jablonec n. N. – Mužstvo Pěnčína zaznamená do nové sezóny jednu organizační změnu. Prezident klubu Jaroslav Seifert jmenoval pro svoji funkci zástupce, kterým se stal Jiří Najman. “Když jsem se potřeboval oprostit od určité části chodu klubu, tak jsem do své zástupné funkce ustanovil Jirku Najmana, který se tak přesunul z místa trenérského konzultanta na funkci takového „víceprezidenta“ zajišťujícího organizační chod klubu,“ informoval prezident Strnad. Okomentoval také podzimní část soutěže: Podzim byl pro nás vcelku povedený, neboť se dělíme o třetí příčku v tabulce. Kdo nás sleduje, tak ví, že jsme v závěru loňského ročníku měli sérii porážek a neudrželi jsme medailové umístění, což přičítám katastrofálnímu přístupu hráčů k tréninkům. Tento výsledkový pád jsme chtěli zastavit posílením mužstva vhodným typem hráčů, a to se povedlo. Tréninková morálka šla pod vedením začínajícího trenéra Jana Řezáče hodně nahoru a odměnou nám je současné umístění,“ zdůraznil Strnad.

DO JARA S POSILAMI

Pěnčín na podzim avizoval, že nebude mužstvo dále posilovat. Ale, jak řekl prezident klubu Strnad, s jídlem roste chuť. „A tak se nám podařilo „ulovit“ posily pro jarní část soutěže a tím kádr zkvalitnit. Přivedli jsme zkušeného brankáře Míru Blahnu z Velkých Hamrů. Obranu jsme vyztužili Danem Dorničákem. Ten přichází po půlročním intermezu z Lučan, avšak předtím prošel divizními Velkými Hamry,“ vyjmenoval Strnad nové hráče. Ale tím ještě změny nekončí. Zálohu Pěnčína posílí David Tokár. Na jeho výchově se podílelo vícero klubů. Do Pěnčína přišel z Velkých Hamrů, ale jeho domovským klubem je Spartak Smržovka. Ta byla s přestupem svolná na určitou dobu.

CHARAKTER JE NADE VŠE

„Tyto tři nové akvizice jsou pro nás posílením jak po sportovní tak i charakterové stránce. Začínám být „vyléčený“ hráči, kteří jsou sportovně na výši, ale charakterově jsou problematičtější. Pak takový hráč dokáže otrávit celé mužstvo a má to nedozírné následky,“ zdůraznil Jaroslav Strnad.

Teď je s charakterem mužstva spokojený. „Jsem rád, že máme samé slušné kluky, kteří se umí omluvit z tréninku a umí své ego potlačit ve prospěch mužstva.,“ dodal prezident FC Pěnčín.

OPORY NÁM ZŮSTÁVAJÍ

V týmu zůstávají lídřy jako jsou J. Hlubůček,a P. Heinrich, kteří, podle prezidenta umí mužstvo srovnat a bez takových typů by to nešlo.A je rád, že zůstává pro tuto soutěž i rozdílový hráč Lukáš Barcuch. Díky němu šel podzimní výkon mužstva nahoru. “Musím poděkovat divizním Velkým Hamrům, na kterých teď tak trošku hráčsky parazitujeme. Bez nich bychom určitě nebyli tam, kde jsme teď. Vím, že někomu jsou Velké Hamry trnem v oku, ale podle mě je to klub ze kterého bychom si všichni měli brát příklad. A to nejen po sportovní stránce, ale globálně, to znamená jaké má zázemí, mládež a všechno okolo,“ uvedl Jaroslav Strnad.,

CHCEME PŘEDNÍ PŘÍČKY

Mužstvo kvalitně trénovalo v zimní přípravě. Hráči už absolvovali a ještě mají před s sebou přípravné zápasy. Z odehraných přehráli VTJ Ještěd 5:0, prohráli s Desnou 3:1. Utkali se také s béčkem Velkých Hamrů a Skalicí. „Ostrá sezóna pro nás začíná pohárovým utkáním v Lomnici nad Popelkou,. a to 14.března, což bereme jako generálku . A další týden nás čeká první mistrák v Doubí,“ vyjmenoval první zápasy prezident klubu.

.Podle něho v tuto chvíli disponuje Pěnčín dostatečně kvalitativním o kvantitativním kádrem, který by se měl prezentovat útočným kombinačním fotbalem.

NAUČIT SE PROHRÁVAT

„Hlavně nechci, abychom byli ubrečený a ukřivděný tým, to nesnáším. A i když se na nás může, ať již úmyslná nebo neúmyslná křivda dít, tak se s tím musíme poprat výkonem a ne pláčem. Budu si cenit, že v takovém případě budeme umět i chlapsky přijmout porážku. Cílem je poprat se o přední příčky v tabulce, i když, podle mě, je Lomnice kvalitativně výše než zbytek účastníků soutěže. Pak je tam skupina mužstev od 2. do 6. místa, která si to patrně rozdá o další medaile A mezi nimi jsme i my,“ řekl Strnad. Pěnčín má i kvalitní mládež. Trenérovi Brečkovi udělala radost, v tabulce své soutěže je první.