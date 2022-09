Jaký to byl zápas z vašeho pohledu?

„Soupeř to byl docela těžký, protože zatím dostal ve čtyřech kolech pouze jeden gól. Ale vydařilo se nám to, měli jsme trochu toho fotbalového štěstí.“

A jaké byly vaše vstřelené góly?

„Bylo to po dobrých přihrávkách mých spoluhráčů. To se pak už dávají góly snadno.“

Hrajete na postu útočníka, takže góly se od vás čekají.

„Ano, jsem útočník, jsme v týmu dva, nějak si to rozdělujeme, zatím se mi daří.“

Sledujete, kolik dáváte gólů?

„Góly si nepočítám. Občas se o tom s klukama bavíme, ale nesleduju to. Nějak extra mi na tom nezáleží, spíš na tom, aby se vyhrávalo. To je důležitější.“

Když dáte první gól, nastartuje vás to, aby jste dal další?

„Jako útočník bych měl dávat góly a chci dávat co nejvíc gólů. Člověk se musí posouvat stále dopředu.“

Jak dlouho se fotbalu věnujete?

„Začínal jsem v pěti letech, hraju už osmnáct let. V žákovských kategoriích jsem hrál za Turnov a dál už pak v Košťálově.“

Prý máte v Košťálově výborné fanoušky?

„Chodí hodně, podporují nás a to se nám hraje daleko líp.“

Který váš zápas vám uvízl v paměti?

„Když jsem začínal v chlapském fotbale a hráli jsme pohár proti Jilemnici. Dal jsem šest gólů, tak na to vzpomínám rád.“

Sledujete evropský nebo náš ligový fotbal? Jak se vám líbí?

„Sleduju evropský fotbal, na anglickou, španělskou, francouzskou ligu se podívám rád. Na české týmy pak kouknu v Evropských pohárech. Z českých týmů jsem fanda Liberce a přeju mu, aby se mu dařilo.“

Máte svůj vzor? Který fotbalista se vám líbí?

„Vzor nemám. Od každého dobrého hráče si člověk může vzít něco. Ale v dětství se mi líbil Messi. Toho sleduju, líbí se mi, jak hraje.“

Co vás čeká o víkendu, zase to bude hattrick?

„Čeká nás zápas s Vescem, to je nováček soutěže a vůbec nevíme, co od něj máme čekat. Zatím se projevuje dobře. Uvidíme, jak se bude dařit nám. Zatím se daří a určitě chceme vyhrát a vybojovat další tři body. Taky bych chtěl dát nějaké góly, minimálně jeden.“

Bude vás stát titul „kanonýra víkendu“ něco do pokladny?

"Určitě ano. Za rozhovor určitě, to mi kluci zadarmo nenechají a za vstřelené góly platíme taky.“

Jako nejlepšího střelce v týmu vás góly stojí dost peněz…

„To ano. Za poslední dva zápasy to bylo dost. Za tři góly dvě stovky, dvakrát za sebou. Ale je to týmový úspěch, takže pak na konci soutěže to společně oslavíme.“