Trenér Milan Mayer: „Doufejme, že rok 2023 bude pro náš tým lepší. Musíme trénovat, stabilizovat kádr a také plánovat budoucnost železnobrodské kopané. Po ukončení soutěže jsme si do Vánoc dali ještě jednou týdně fotbálek. Pak měli hráči volno. Když jsem v Brodě začal trénovat, měl jsem k dispozici stabilnější a silnější kádr. Pak přišly různé změny. Do podzimní části soutěže jsme mužstvo nějak poskládali, dopad na výsledky měla i častá zranění. To všechno pak ovlivnilo naše výkony. Hodně hráčů pracuje na směny, ale s tím se nedá nic dělat, práce je samozřejmě důležitější. Týden můžou trénovat, týden ne. A to je v krajském přeboru hodně znát. Je za námi půl sezóna a já se nerad vzdávám. Podzim se nám nevydařil, o dalším osudu železnobrodského áčka bude jednat vedení klubu. Jeho rozhodnutí budu respektovat. Když se prohrává, tak to dobré není. Ale doufám, že dostaneme šanci naše výkony na jaře zlepšit. Jsem odhodlaný bojovat do konce soutěže.“