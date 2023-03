Miroslav Pelta dotáhl zdárně další investiční akci pro sportovce na Jablonecku. Ta poskytne kvalitní sportovní zázemí nejen malým fotbalistům FK Jablonec. Bude sloužit veřejnosti a podporovat další růst sportu v Jablonci.

Miroslav Pelta | Foto: fkjablonec.cz

Kdy se zrodila první myšlenka na vybudování přetlakové haly na Jablonecku?

Vzniklo to v mé hlavě už před několika lety. Viděl jsem, že v areálu Střelnice je poslední nevyužitý prostor. Bylo to místo, kde kdo co mohl, tak tam i odložil. Prostě skládka a odpad. Nechal jsem vyměřit plochu a řekli jsme si, že by se sem hodilo hřiště 60 x 40 metrů. Věděli jsme, že v Jablonci máme z hlediska počasí extrémní podmínky a takovou halu jsme potřebovali už léta. Chtěli jsme pod touto umělkou topení a z vrchu fukar, prostě dvousložkové možnosti. Je to přetlaková hala, takže i s případným velkým spádem sněhu bude reagovat čidlo, které určí tlak v hale, aby střecha sníh udržela.

Samotné realizaci však předcházely složité procesy.

Žádali jsme o dotaci už před lety v prvním kole, ale tehdy jsme ještě nebyli úspěšní, protože jsme nesplnili určitá kritéria. Věci jsme odstranili a když byl vypsaný nový program regionální infrastruktury, tak jsme podali druhou žádost a s tou už jsme uspěli. Získali jsme peníze od NSA (Národní sportovní agentury), od města Jablonec a od Libereckého kraje. Takhle si myslím, že by to mělo vypadat. Zbytek peněz dodala Fotbalová akademie z vlastních zdrojů. Je to vícezdrojové financování. Každý na tom má určitou zásluhu. Povedlo se to. Je to věc, která nebude sloužit jen fotbalu, ale i atletice, baseballu, školám a dalším subjektům, které budou potřebovat. Samozřejmě to bude někdy složitější poskládat časově, ale určitě se najde místo pro každého, kdo bude mít zájem.

Dá se celý projekt už vyčíslit?

Hala stála 30 miliónů korun. Ale jsou tu vedlejší náklady jako buňky, trafostanice a okolí haly. Komplet se vším všudy jsou celkové náklady cca 40 miliónů korun.

Na jablonecké Střelnici vyrostla nová hala pro všechny sportovce

Celý projekt byl realizován během pár měsíců. Co bylo nejtěžší?

Stavělo se v hrozně krátkém čase. Odtěžoval se svah a řešily se věci s tím spojené, byla to ohromná práce. Nikdo nevěřil tomu, že to dáme. Kolaudovat v Jablonci 26. prosince, to není jednoduché. Objednali jsme ale počasí, to jsem zařizoval já (smích). Počasí bylo základ. Bylo naštěstí nad nulou, musela se ještě dělat opěrka, betonáže, pracovat se ale muselo jen za určitých podmínek. Ale stihli jsme to a zvládli to.

V hale je položen umělý trávník třetí generace. Nemáte chuť si jít zahrát?

Něco takového plánuju (úsměv). Chceme vytvořit takovou partu, něco jako starou gardu, že bychom si sem šli jako hobíci jednou týdně zahrát, udělat si radost a vyčistit si hlavu.

Když mluvíte o hlavě, radost vám určitě v posledních týdnech dělá i ligový A tým, který se vyhoupl do prostřední skupiny ligové tabulky.

Z posledních čtyř zápasů máme tři vítězství. Dvakrát jsme vyhráli venku, což je velký úspěch. Ale i konkurence ze spodu tabulky získává body. Třeba Budějovice porazí Slavii. Prostě jsou tam výsledky, které nikdo nečeká a o to je ta liga zajímavější.

Laufařská legenda nechyběla. Řezáč v pohodě zajel Vasův běh

Neměl jste už černé myšlenky, když jsme na začátku jara doma neporazili v důležitém zápase doma Zlín?

Dříve by mě nějaké unáhlené řešení asi napadalo více. Ale vzhledem k mé osobní situaci, kdy nemám vyřešené své osobní věci, jsem spíš teď takový konzervativní. Spíš mám teď trpělivost.

Jak tyto jarní vypjaté zápasy prožíváte?

Čím jsem starší, tím to prožívám hůř. Říkám si, jestli to mám zapotřebí. Ale asi jo. Fotbal je stejně můj život a relax zároveň.

Na podzim jsme hřešili na disciplínu. Červené karty se nám ale zdá se, už konečně podařilo odbourat.

Určitě jsme s trenérem řešili právě to, že od disciplíny se musí na jaře začít. Do kabiny chodím pravidelně nejen po zápase, ale i v týdnu, jsme v kontaktu.

Markéta Davidová: Chtěla jsem studovat zvířecí obor. Těžká byla genetika

Jak vnímáte letošní ligový ročník Jablonce?

Jsme v nějaké fázi přerodu a předělání mužstva. Máme před sebou období, kdy potřebujeme konsolidovat. V létě bychom chtěli znova udělat nějaký řez a doplnit mužstvo o hladové hráče. Ale v první řadě musíme získat dostatečný počet bodů, abychom se v letošní sezoně vyhnuli problémům se záchranou.

Jak vypadá hlavní hřiště po sněhovém duelu s Teplicemi?

Jsem docela mile překvapený, jak ještě hřiště dopadlo. Není to takový průšvih jako s tou Příbramí před lety. Začali jsme zase topit, tak uvidíme, jak to bude o víkendu. Jediné, z čeho mám teď obavu, to jsou faktury za plyn.

V plánu už je také potřebná rekonstrukce hlavního hřiště a jeho vytápění. Jaká je situace u této investiční akce?

Plánujeme. Ale bude důležité, jakým způsobem uspějeme v další výzvě a dotačních programech, které jsou vypsané. Máme souhlas města s realizací. Uvidíme, jakým způsobem se to poskládá, zhruba za dva měsíce už budeme moudřejší.