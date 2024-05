Další ročník oblíbené Zaměstnanecké ligy se pod záštitou Deníku konal opět v Železném Brodě. Na soupisce týmu byli pravidelní účastníci i nováčci. A také ti, kteří se rozhodli před startem turnaje změnit název. A rozhodli se správně.

Zaměstnanecká liga - finále Silnice LK - Clarios | Video: Josef Březina

Tým Franko & Lukas se přejmenoval na Franko & Pavel tým proto, aby vzpomínkou a co nejlepšími herními výsledky uctili památku zesnulého spoluhráče Pavla Žura, který se v loňském roce, i v těch předchozích s nimi turnaje pravidelně účastnil. Několik týdnů po loňském ročníku náhle odešel bez rozloučení. Letos proto hráli jen pro něj.

Ve sportovním železnobrodském areálu našli účastníci opět výborné zázemí se vším, co fotbalisté k herní pohodě potřebují. Na dvě hřiště nastupovali přesně podle rozpisu. Výsledky dávaly brzy tušit, jak bude vypadat semifinále a finále. Po prvních odehraných zápasech už měla některá mužstva jasno, jak by chtěla letos dopadnout.

„ Česká mincovna se účastní tohoto turnaje už podruhé. Loni jsme se těsně neprobojovali ze skupiny a celkově jsme skončili na pátém místě. Letos si myslíme, že to dotáhneme až do finále. Máme v týmu spoustu kluků, kteří hrají fotbal závodně, takže ti trénují ve svých klubech. Přes rok jsme netrénovali, sešli jsme se zase dneska až tady. První zápas jsme vyhráli 2:1. Jsme ve skupině B a máme před sebou ještě dva zápasy. Dáme do toho všechno a uvidíme, jak letos dopadneme,“ řekl za tým České mincovny Jiří Janeček.

„Letos jsme změnili název. Spojili jsme jablonecké divadlo s restaurací Franko a restaurací Radnice. Tento ročník hrajeme na počest Pavla Žura, který, bohužel, loni v červnu náhle zemřel. Velké ambice nemáme. Přišli jsme si jen dobře zahrát fotbal. I když jsme trochu v oslabení, už jsme za Pavla dali dva góly. A určitě jich bude víc. Hrajme na pohodu, přes rok netrénujeme, sejdeme se až tady, dáme si pivo a zahrajeme si fotbálek,“ řekl za jablonecký tým Radek Nešněra.

„Jako tým Clarios se účastníme už třetího ročníku. V prvním ročníku jsme se dostali až do finále, kde jsme prohráli, ale bylo to pro nás úspěšné. Druhý ročník už tak úspěšný nebyl, měli jsme trochu oslabenou sestavu a prohráli jsme. Myslím, že to bylo ve čtvrtfinále nebo semifinále. Nepostoupili jsme dál. Každý z nás trénuje individuálně. Jsme fotbalisté hrající v různých soutěžích od krajského přeboru po okresní přebor. Máme nové hráče, takže jsme tým trochu obměnili a zatím to vypadá slibně. Letos se chceme dostat až do finále. Samozřejmě nejdříve musíme postoupit ze skupiny. Máme za sebou dva zápasy, které jsme zatím vyhráli, uvidíme, jak to půjde dál. První zápas jsme hráli proti Crystalexu, což je pro nás známý soupeř, protože se s nimi setkáváme každý rok. Porazili jsme ho 3:0, což byl pro nás dobrý start. Druhý zápas jsme vyhráli 6:1, to bylo jednodušší. Teď nás čeká nováček, který v minulých letech nebyl, Silnice z Libereckého kraje. Kluky známe z Českolipska, takže uvidíme. Máme v týmu nového kluka, Martina Babice z Nového Boru, který hraje krajský přebor. Je mladý a je to poznat. Je to střelec, běhá a dává góly. Přesně to potřebujeme. Po obou předchozích ročnících jsme jeli po turnaji do Cvikova na večeři. Myslím, že to letos zopakujeme a to nám stačí jako odměna. Určitě plánujeme účast i v dalších ročnících. Náš ředitel je velkým nadšencem a příznivcem turnaje, takže díky jeho podpoře se ho účastníme. Naše personální oddělení nás také podporuje,“ řekl k letošnímu ročníku kapitán týmu Petr Linduška.

V souboji čtyř nejúspěšnějších mužstev byl v zápase Atrea – Clarios lepší Clarios. Z duelu o účast ve finále mezi týmem Silnice LK a Českou mincovnou, vyšli jako vítězové nováčci, borci Silnice LK.

Finále přineslo kvalitní fotbalovou podívanou, ve které každé mužstvo hrálo na maximum svých možností. Absolutním vítězem turnaje se po závěrečném hvizdu rozhodčího stal nováček, tým Silnice LK. Na paty mu šlapal ve finále poražený Clarios. Do trojice nejlepších se ještě probojovalo mužstvo Atrea.

Při slavnostním vyhlášení převzala trojice nejlepších diplom, medaile a poháry z rukou manažerky inzerce Šárky Zpěvákové a trojice pohledných hostesek. Další účastníci obdrželi diplom za účast.

Výsledky:

1. Silnice LK a.s.

2. Clarios Plastics Czech spol. s.r.o.

3. Atrea s.r.o.

4. Česká mincovna a.s.

5. Crystalex a.s.

6. ZO OS KOVO Monroe

7. Franko a Pavel tým Jablonec

8. Emba, spol. s.r.o



Semifinále: Atrea – Clarios, Silnice LK – Česká mincovna

Finále: Silnice LK – Clarios