„Ke třem bodům nám chyběl kousek. Na začátku zápasu jsme byli na míči trochu lepší. Měli jsme jednu obrovskou šanci, ale nevyužili jsme ji. Naopak, do pěti minut jsme po autu i vhazování inkasovali. Ale mužstvo musím pochválit, je silné. Hráli jsme to, co jsme si předsevzali, takže kombinační fotbal. Sice jsme si moc šancí nevytvořili, ale konec prvního poločasu už patřil nám, vyrovnali jsme,“ popsal začátek utkání trenér Brodu Milan Mayer.

Pak šel soupeř po červené kartě do deseti. Dvě slibné střely ovšem domácí neproměnili. Ale do druhé půle šli v přesilovce.

„No a stalo se to, co se stává. Standardní situace, dlouhý nákop a jejich silný hráč Ondřej Michálek přetlačil dva naše hráče v pokutovém území a dal na 2:1. To pro nás příznivé nebylo.“

Brodu se podařilo vyrovnat, i když z penalty za faul, ale každý gól byl dobrý. Měl ještě víc než dvacet minut na to zápas zvrátit. Domácí si vytvořili dvě, tři pěkné akce. Ale Višňová se svými zdatnými hráči si je pohlídala.

„Ve svém středu hráli na brejky, snažili se, dokázali nás zaměstnat a nám se nepodařilo využít přesilovku jako minulý týden v Košťálově. Bereme aspoň bod,“ litoval brodský kouč.

Jeho tým ale udržel letošní kalendářní domácí neporazitelnost v soutěžních utkáních. Je rozhodnutý, že pro body si pojedou v sobotu 31. srpna do Jilemnice.

„Míč je kulatý, stát se může všechno, vždycky se začíná od stavu nula nula. Máme čtyři body, to tak špatné není, i když by mohlo být lépe, ale i hůř,“ zdůraznil Milan Mayer.

Lomnice – Pěnčín A 1:3 (1:3)

Do Lomnice přijel lídr soutěže a byl rozhodnutý si body odvézt. V první půli fanoušci viděli čtyři góly. A pak už žádný

„Ve druhém poločase nejprve Lábek proměnil penaltu. A pak jsme inkasovali červenou kartu, rozhodčí nám vyloučil Jarosze, naše nejlepšího hráče, který nám bude v příštím utkání s Brodem hodně chybět,“ řekl vedoucí týmu Lomnice Zdeněk Baudyš.

Další utkání hraje Lomnice ještě doma. Přijede áčko Železného Brodu, které chce také získat hned v začátku co nejvíc bodů.

„Pustili jsme se do soupeře hned od začátku. Ale ten nám z jedné brejkové situace udělal chybičku a ulehčili jsme mu to penaltovým zákrokem, takže jsme dostali penaltu. Ve čtvrté minutě jsme prohrávali 1:0, ale vzápětí jsme soupeře přitlačili a dali jsme tři branky na 3:1. A bylo rozhodnuto. Hrálo se na jednu branku. Své sehrálo i počasí. Představoval bych si výkon trochu aktivnější, i brankově. Když vedeme a vidíme, že nás soupeř moc neohrožuje, do ničeho se nepouštíme a povolíme i psychicky. Měli bychom být ještě víc důraznější. Ale zápas byl rozhodnutý a už se jen tak dohrával,“ zhodnotil utkání trenér Pěnčína Emil Šafář.

Letošní abnormální letní teploty nahrávají koupání, ale sportovci, včetně fotbalistů, z nich velkou radost nemají. Počasí prověří jak fyzičku, tak herní výkony. Dodržovat pitný režim se musí i v bitvě o body.

„Jsou domluvené pauzy, aspoň jednou během poločasu se jdou hráči opláchnout,“ potvrdil Šafář.

Bělá – Frýdlant 4:2 (2:2)

Nováček krajského přeboru se poprvé prezentoval doma. A hned si připsal první výhru. Po dvou úvodních bezbodových výletech na hřiště soupeřů nastoupil doma proti Frýdlantu. A svým fanouškům udělal radost. Tři body zůstaly v Bělé.

„Už se situace lepší. O prvních dvou zápasech si nemyslím, že bychom je nezvládli. Hráli jsme vyrovnané utkání, jen jsme měli možná méně štěstí. Neodvezli jsme si žádný bod, ale zápasy nebyly špatné, ani ve Šluknově, ani ve Vilémově,“ řekl k začátku soutěže trenér Bělé David Grebeníček.

Proti Frýdlantu začátek moc růžový nebyl. Domácí prohrávali už v 16. minutě 2:0 a museli rychle dohánět. Brzy dali na 2:1, tím se chytli a začali hrát tak, jak si trenér od samého začátku představoval.

„Vyhráli jsme zaslouženě, byli jsme v tlaku celý zápas. Soupeř pak šel do deseti za faul, což nám také pomohlo. Měli jsme zápas ve své režii. Udělali jsme zbytečnou individuální chybu, z toho jsme dostali gól a pak přišla zbytečná penalta na 2:0. Museli jsme to dohánět, ale kluci ukázali, že mají na to, aby to otočili,“ popsal vývoj zápasu Grebeníček.

A fanoušci byli spokojení. Jejich tým rozhodl utkání až v závěru, když zvýšili skóre na 3:2 a pak na 4:2.

V dalším duelu budou chtít body sebrat B týmu Velkých Hamrů. „Připravíme se na ně a pojedeme tam pro nějaký bod. Uzdravit by se měli i někteří marodi, takže by v tomhle měla být situace už o něco lepší,“ plánuje Grebeníček.