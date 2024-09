Desná – Železný Brod B 2:2 (2:1)

„Přestože jsme dvakrát vedli, nedokázali jsme vedení udržet a bereme dnes jen bod za remízu. Do vedení jsme šli v sedmé minutě, ale dlouho jsme se neradovali. Hosté v jedenácté minutě vyrovnali. Do poločasu jsme měli převahu a Hloušek zvýšil na 2:1. Ve druhé půli jsme měli několik šancí, bohužel jsme ani jednu příležitost neproměnili. Naopak Brod hlavičkou Novotného vyrovnal, uvedl k zápasu vedoucí domácích Petr Kopal.

B tým Brodu čekal první venkovní zápas, jelo do Desné, kde to je specifické tím, že se hraje na umělé trávě. Vzpomínky z minulé sezony na tohoto soupeře nebyly dobré. Brodští inkasovali 7:0.

„Tentokrát jsme nastoupili opět trošku v improvizované kvůli dovoleným a absencím. V prvním poločase z penalty jsme prohrávali 1:0, vyrovnali jsme, ale opět jsme dostali branku po standardní situaci,“ řekl trenér Brodu Oldřich Aubrecht.

Do druhého poločasu udělali hosté změnu v rozestavení, začali hrát na dva útočníky a vyrovnali.

„Až do konce jsme pak byli lepším týmem. Několik šancí jsme neproměnili a před zápasem bychom asi bod brali. Ale po zápase to bylo zklamání a ztráta. Ale kluky musím pochválit. Po dlouhé době i v takové sestavě podali opravdu kvalitní výkon a hráli koukatelný fotbal,“ dodal trenér s tím, že jsou v nové sezóně relativně nový tým, protože přišlo několik dorostenců. „Jdeme zápas od zápasu. Důležité jsou pro nás hlavně domácí zápasy. Příští týden nás čeká Smržovka. Chceme určitě získat tři body a vyvarovat se toho, co nás potkalo v minulé sezoně, kdy jsme hráli do posledního kola o udržení,“ má jasný plán kouč B týmu Brodu.



Albrechtice – Jenišovice 3:4 (1:3)

Jenišovice se z výletu na hřiště soupeře vrátily s plným počtem bodů. Chybělo jim několik hráčů a s výhrou moc nepočítaly. Střelci ale předvedli kvalitní výkon, i když se museli nejprve vyrovnat s malým hřištěm.

„Povedlo se nám dovést utkání do vítězného konce, což bylo důležité. Základní podíl na tom měl gólman, který chytil čtyři tutové góly jejich. Byl to spíš remízový zápas, ale vyhráli jsme, takže dobrý konec. Nejlepší dva hráči byli Randák a Linhart. První byl u tří gólů a Linhart chytil čtyři góly. Ale celý mančaft podal v tomto zápase výborný výkon, včetně těch, kteří doposud nehráli. Takže chválím, řekl jenišovický trenér Bernat.

Jenišovice jsou v soutěži nováčkem. A rozlosování pro ně příliš nehrálo. V prvních kolech narazili na silný Turnov, Zásadu z vršku tabulky a Albrechtice, která doma neprohrává. „Tři kola byla těžká. Příště máme doma Lučany. Doufám, že potvrdíme,“ přeje si trenér.



Lučany A – Pěnčín B 7:5 (3:2)

Do utkání jsme šli s obavami. Ženil se nám trenér, někteří hráči byli na svatbě, nebyli jsme úplně kompletní. Chybělo nám několik hráčů základní sestavy. Gólmana jsme taky neměli, ale zase jsme měli ještě vyloučeného hráče, v trestu ještě z minulého zápasu,“ řekl k průběhu vedoucí týmu Lučan Oldřich Churý.

Lučany navíc neproměnily penaltu. A byla to už několikátá po sobě. Přesto šly do vedení a vedly tři jedna. Šance byly na obou stranách. Utkání bylo pohledné i dramatické. Ve druhé půli ale domácí polevily a nechaly soupeře vyrovnat na 3:3. Potom dokonce šel do vedení 4:3.

„To už jsem myslel, že je všechno ztracené. Ale posledních deset minut bylo úplně wow. Další jsme další góly a vyhráli jsme 7:5. Nakonec to bylo drama, diváci si to užili a naši hráči si to taky užili. Bylo to vyrovnané utkání a řekl bych, že jsme byli důraznější. Měli jsme větší chuť po vítězství. Byť venku asi ty body moc dělat nebudeme, tak jsme chtěli doma vyhrát. A to se nám povedlo, bylo to druhé vítězství v řadě,“ chválil situaci Churý.