Souboj prvního celku tabulky s posledním neskončil žádným debaklem:

TJ Lokomotiva Česká Lípa – FC Pěnčín (JN) 0:2

Za Pěnčín k utkání řekl hrající manažer Adam Pelta: „Byl to zápas na jednu bránu. My jsme v prvním poločase měli hodně šancí, ale neproměnili jsme. V zakončení jsme se trápili. Domácí neměli žádnou, sem tam někdo utekl nebo došlo na brejk. Do druhého poločasu trenér udělal dobré střídání, tím jsme hru oživili. Dali jsme rychle gól a šli jsme za vítězstvím. Pak jsem přidal druhý gól z odraženého míče po centru. Hrozně spalujeme šance. Tenhle zápas měl pro nás skončit větším bodovým rozdílem. Ale tři body bereme, po dvou remízách už jsme potřebovali vyhrát. Vždycky se říká, že proti poslednímu se dobře vyhrává. Ale Lípa byla zatažená, bránila od půlky. Byli jsme o hodně lepší a bylo to zasloužené vítězství.“

Trenér FC Pěnčín Miroslav Procházka: "Soupeř byl zatažený, nemohli jsme se tam dostat. Měli jsme šance, územní převahu, ale nedařilo se nám dát gól. Hrálo se na malém hřišti. Ve druhé půli se naše hra zlepšila. Soupeři trochu došla fyzička. První gól dal Kohout, druhý přidal Adam Pelta. Ale šancí bylo víc, mohli jsme dát čtyři, pět branek. Do Lípy jsme jeli bez několika zraněných nebo nemocných hráčů. Někteří měli trenérské povinnosti u mládeže. Zahráli si ostatní hráči. Zápas jsme zvládli. Teď nás čeká Mimoň. Už by to zase chtělo dát trochu víc gólů, aby bylo k vidění pár gólů. Máme za sebou dvě remízy a tuhle vydřenou výhru, takže by to chtěli jasné vítězství. V tomhle zápase to vůbec nevypadalo, že hrajeme s posledním v tabulce. Lípa hrála celkem solidně. Mysleli jsme si, že přijedeme s větší výhrou."

„Byl to náš zatím nejpovedenější zápas sezony a konečně měl parametry I. A třídy. Zklamán jsem jen z výsledku, ale jinak kluky musím pochválit za přístup, bojovnost a nasazením. Dobrým taktickým výkonem jsme dobře vzdorovali a bylo o co hrát až do konce,“ řekl trenér v tabulce poslední českolipské Lokomotivy Petr Kabát. Solidní výkon by mohl podle jeho slov mužstvu pomoci. „Mělo by to být povzbuzení, protože na naší hře a její organizaci byl vidět posun. Pěnčín je kvalitní tým, ani neměl všechny hvězdy, ale oni mají široký kádr a hráli dobře. Když to shrnu, tak je výsledek zasloužený,“ uvedl Kabát.

Druhý v tabulce Spartak Rychnov si poradil s Rynolticemi, připsal si na hřišti soupeře tři body a pojistil si v tabulce druhé místo.

Rynoltice - Spartak Rychnov 2:4 (0:1)

Trenér Rychnova Martin Procházka: "Celý zápas jsme měli navrch. Chybělo nám asi pět hráčů, máme několik nemocných. Jsem rád, že se nám výhra podařila v takové sestavě. V Rynolticích se moc nevyhrává. Takže to jsou pro nás takové překvapivé body, za které jsme hodně rádi. Vítězství venku je vždycky příjemné. Červené karty nebyly, zápas proběhl v pořádku."

Kanonýři I. A třídy po tomto kole:

11 – Čermák (Rynoltice)

10 – Vébr (Pěnčín)

9 – Holovič (Košťálov – Libštát)

8 – Havlíček (Rychnov),