Se třemi góly vyprovodili svěřenci trenéra Miroslava Procházky v dalším kole krajského přeboru soupeře ze Stráže.



Jiskra Mšeno A – Stráž pod Ralskem 3:0 (2:0)



Domácí nastoupili na ofenzivních postech se třemi změnami. „Vrátil se Štemberk, přišel zkušený Sedláček a nastoupil šestnáctiletý Šťovíček. Od začátku byla ofenzíva oproti minulému zápasu lepší,“ uvedl trenér. Tomu se líbil nadějný Šťovíček, který, podle kouče, odehrál kvalitní zápas. Hráče i trenéra o to víc vítězství těšilo, protože ho dokázali vybojovat i bez Tomáše Čížka. Ten byl sice po zranění připravený zasáhnout, když by bylo potřeba, ale tým to zvládl.

„Jsem rád, že zasahovat nemusel a že se může šetřit na další zápas, který nás čeká ve Skalici u České Lípy, Tam hrajeme v neděli 6. září v 10,30 a bude to hodně těžké. Skalice je kvalitní mančaft, “ zdůraznil Miroslav Procházka. Do mužstva mu ještě možná přibude jeden hráč, jméno zatím ale tají.

Adam Pelta,hrající manažer Jiskry Mšeno A a autor gólu, okomentoval i svoje utkání krajského přeboru. „Potřebovali jsme odčinit prohru v Novém Boru. Protočili jsme sestavu, vítězství 3:0 nad Stráží bylo jednoznačné. Zápas ve Skalici,která má ze dvou kol šest bodů, teď ale ukáže pravdu.“



Sestava Mšena: Franc, Hrnčíř, Džuma, Košťál, Munzar, Šťovíček, Maryško, Sedláček, Ráček, Štemberk, Pelta, Šilhavý, Hartman, Čížek, Naštický, Novotný, Zachoval

Branky: Hrnčíř, Pelta, Šťovíček