„Máme pozvané hosty, partnery, bývalé hráče a dost piva bude i pro fanoušky, kteří se na nás pojedou ještě podívat do Brodu. Pivo bude zadarmo. Vážím si toho, že tým postup vybojoval díky nasazení a bojovnosti,“ má jasné plány předseda SK Zásada Miroslav Princ.

Utkání se hraje v mimořádném termínu už v pátek 23. června od 18 hodin v Železném Brodě. Výsledek už nic neovlivní. Zásada se konečně dočkala postupu.

Jak hodnotíte váš tým?

Je to tým mladých, perspektivních hráčů, dobrá atmosféra. Divák si určitě v zápasech, které jsme hráli, užíval krásného fotbalu. Tým trénuje pod taktovkou kapitána Martina Kotyzy, který je hlavním lídrem mužstva. Věřím, že i v B třídě budeme hrát v horních patrech tabulky.

Bude postup znamenat pro klub další náklady, třeba na úpravu hrací plochy a jiné?Náš areál patří k jedněm z nejhezčích na Jablonecku, ať už to je zázemím, kabinami nebo velmi kvalitním trávníkem, který nám může kde kdo závidět. Sečeme ho třikrát týdně a vzhledem k tomu, že jsme zakoupili novou techniku, traktůrek a ročně investujeme do hnojiva přes devadesát tisíc, tak je kvalita vysoká. Vliv na to má také velmi kvalitní péče pana Boudíka a pana Šrajbra, kteří se o trávník starají. Je to naše chlouba a všechny celky, které k nám přijedou, si zahrají na kvalitním trávníku.

Plánujete nové posily?

Máme v hledáčku nějaké posily, abychom tým ještě vylepšili. Ale i kluky, kteří sedí na lavičce, bereme jako součást týmu. Na hrací ploše není jen jedenáct hráčů jednoho týmu, ale patří k nim i ti, kteří zrovna hrát nemohou. Je to celý realizační tým a náhradníci. A mohu říct, že toto nám funguje.

Splňujete podmínku mládežnických týmů?

Máme mládež sloučenou s Pěnčínem, máme tam kategorii přípravek, starších a mladších žáků. Jedná se o tzv. sdružený start.

V posledním utkání už počet bodů, které získáte, nehraje roli, postup máte jasný…

Máme sedm bodů navíc, završili jsme bodový zisk v utkání proti Hodkovicím. Teď nás čeká poslední zápas proti béčku Brodu. Chceme si toto utkání užít.

Celou sezónu jste odehráli bez jediné porážky.Ano, neprohráli, jen jsme jednou remizovali. Když teď neprohrajeme v Železném Brodě, mohu říct, že jsme soutěž absolvovali bez porážky, jen s jednou remízou.

Čekají na hráče i odměny, slavnostní večeře nebo něco podobného?

Jako prezident klubu se k této situaci postavím velmi čelem a věřím, že i oslavy v Zásadě budou velké. Nebude chybět ani ohňostroj. Ten bude v pátek v podvečer, až se vrátíme ze Železného Brodu. Pozvaných je i mnoho známých hostů. Bude to příležitost potkat se s přáteli a popovídat si o tom, jak fotbal v Zásadě vypadal a bude vypadat. V pátek 23. června kolem dvacáté hodiny to všechno vypukne. Pozvali jsme hosty, mezi nimi i bývalé hráče Zásady. Bereme tuto událost jako důvod, který se má pořádně oslavit. Budeme hovořit o tom, jak se fotbal v Zásadě hrál a jak se hrát bude.

Co se bude dít po oslavách?

Hráči teď budou mít volno, trénovat začneme koncem července, ale vlastně s fotbalem neskončíme, protože ve středu a v sobotu si chodíme zahrát fotbal, a to potrvá i dál. Už máme na začátek sezóny domluvené tři přípravná utkání.

Jak dlouho Zásada na postup do vyšší soutěže čekala?

Povedlo se to asi po sedmi letech. V Zásadě se už hrál krajský přebor, I. A třída. Našemu kvalitnímu areálu a zázemí určitě bude I. B třída slušet. Věřím, že se nám bude dařit a budeme v horní části tabulky.

Zvýší se i návštěvnost nebo chodilo v Zásadě hodně fanoušků i na okresní přebor?

Na poslední zápas dorazilo přes sto čtyřicet fanoušků. Příjemným poděkováním za jejich přízeň určitě bylo pivo za deset korun. Několik sudů Svijan se vytočilo a já jsem rád, že jsme jim mohli takhle oplatit jejich přízeň.