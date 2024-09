Před početnou diváckou kulisou se odehrálo utkání, které přineslo hodně branek, ale také jednu hodně nepříjemnou chvíli, když se zranil domácí hráč Václav Mazánek. Zranění kotníku bylo tak vážné, že si vyžádalo i příjezd „záchranky“, která hráče nakládala až na hrací ploše. To se stalo hned v úvodu utkání a po vynucené přestávce se v devatenácté minutě ujali hosté vedení. Jenže to mělo jepičí život. Totiž téměř hned po rozehrání přišel útok domácích, zmatek v obraně hostí a bylo vyrovnáno - vlastní brankou! V poli poměrně vyrovnaný zápas se zlomil v samém konci poločasu, když domácí těsně před odchodem do kabin, v průběhu jedné minuty, skórovali dokonce dvakrát.

Inkasované branky do šatny pak zlomily odpor hostí a druhý poločas patřil už jen domácím. Zvláště, když obrana Smržovských neměla šťastný den a po hrubých chybách soupeři přímo nabízela možnost skórovat. A ti to využili a do konce utkání přidali ještě tři góly. Mužem zápasu byl domácí Sitarčík, který se trefil třikrát, sekundoval mu Vojtíšek se dvěma trefami. Za hosty pak střílel Ruiz Carlos a do vlastní sítě Patočka.

„Máme úzký kádr, takže někteří hráči z A týmu museli nastoupit i za béčko. Výsledek byl ale výborný, škoda, že zápas poznamenalo zranění a příjezd rychlé záchranné služby. Z nemocnice jsme pak dostali zprávu, že se jedná o zlomený kotník a hned operace. To všechny trochu rozhodilo. Ale pak s přibývajícími minutami jsme měli čím dál tím víc navrch vítězství bylo zasloužené. Ke konci už to byla exhibice z naší strany," dodal předseda FK Lučany Oldřich Churý.