Hamrovské áčko i B tým má za sebou úspěšný víkend. Obě mužstva vyhrála a připsala si plný počet bodů.

Áčko se vypravilo na utkání FORTUNA divize C do Libiše. A vrátilo se úspěšné.



TJ Sokol Libiš – TJ Velké Hamry 1:4 (0:3)



Utkání zhodnotil asistent trenéra Rudolf Říha: „Podařil se nám už vstup do utkání a poměrně brzo jsme získali vedení 3:0. Do 40. minuty jsme měli převahu. Pak soupeř na několik minut zabral, přežili jsme jeho velkou šanci, kdy trefil břevno. Do šaten se ale šlo za stavu 3:0. Ve druhé půli jsme hru naplno ovládli a zvýšili jsme na 4:0. Až v závěru domácí zkorigovali výsledek na 4:1. Po celou dobu jsme ale měli zápas pod kontrolou. Tři body zvenku nás potěšily,“ dodal Rudolf Říha.



A radost měl také předseda TJ Velké Hamry Josef Hnídek, který si utkání áčka v Libiši nenechal ujít. „Podařilo se nám už v 25. minutě vést 3:0. Radzinevičius dal tři góly, z toho mám velkou radost. Na kontě už má ve třech kolech čtyři góly. Měli jsme dneska krásný den,“ radoval se bývalý trenér A týmu.



Ten se nyní věnuje B mužstvu, se kterým v sobotu odpoledne na domácím hřišti porazil soupeře také čtyřmi góly a další tří body byly doma. „Utkání začalo za silné dešťové přeháňky. Hosté dobře bránili a z naší strany to bylo o trpělivosti a dobývání. My jsme v prvním poločase několik šancí nevyužili a do šaten jsme šli za bezgólového stavu.



V. Hamry B – Sokol Pěnčín (LI) 4:0 (0:0)

Ve druhé půli jsme ale dali gól a pak jsme přidali další. Soupeř k nám přijel hrát s defenzivní taktikou.“

Široký hamrovský kádr se snaží trenéři využít v zápasech obou soutěží. A proto také za hamrovské béčko nastoupili ti, kteří nedostali šanci v utkání proti Libiši. „Z toho mám velkou radost. Chceme, aby hráči měli co příležitostí hrát,“ potvrdil trenér Josef Hnídek.



Sestava V. Hamry A: Kobachidze, Šidlo, Váňa, Krejčík, Kozák, Štěpánek, Linka, Černý, Zitka, Radzinevičius, Šohaj, Syrovátka, Kováčik, Masařík, Rudolf, Vencbauer, Petržilka.

Branky: 3x Radzinevičius, Kováčik



Sestava V. Hamry B: Štětkář, Brožek, Macháček, Petržilka, Jeřábek, Javůrek Matěj, Vencbauer, Hrušovský, Mihálik, Rudolf, Syrovátka. Dědek, Miček, Pátra, Šyjko, Soukup, Javůrek Patrik

Branky: Syrovátka, Javůrek, Jeřábek, Rudolf