U týmu skončilo trenérské duo Dušan Ješeta – Hynek Vrabec. „My jsme po vzájemné dohodě ukončili spolupráci. Je pravda, že nejsou hráči a Doksy chtějí alespoň přihlásit I.B třídu,“ řekl stručně Deníku Dušan Ješeta.

„Je to strašně čerstvá zpráva. Sami pořádně nevíme, co bude. Je ale pravda, že většina dojíždějících hráčů se rozhodla, že v Doksech skončí. Může za to asi to covidové období, našli si prostě jiné působiště, které je blíž jejich bydliště. Skončili i trenéři, kteří chtějí trénovat krajský přebor. Jiná soutěž pro ně nemá význam,“ uvedl Karel Kapoun, předseda TJ Doksy.

„No, co vám budu povídat. Chtěl bych chytat krajský přebor, teď vůbec nevím, co bude. Na Českolipsku zase tolik možností není. Je možné, že se budu více soustředit na práci a fotbal bude opravdu na vedlejší koleji,“ prozradil Deníku Jiří Vosecký, brankář TJ Doksy, který kdysi chytal v Jílovém.

Od Doks se navíc chtějí odtrhnout Staré Splavy, které dosud fungovaly jako dokské béčko. „Přihlásili se do okresní soutěže, chtějí začít od začátku. Asi se všichni vykoupí ze svazku s Doksy. My to teď budeme plácat dohromady, musíme si promluvit s hráči, co tady zůstali, zda budou ochotni pokračovat. Tolik hráčů, co nám odešlo, se těžko nahrazuje. Rádi bychom přihlásili alespoň tu I.B třídu, nějak to musíme udělat,“ pokrčil Kapoun rameny.

Sehnat další hráče, trenéra a začít novou éru v nejnižší krajské soutěži. To je aktuální cíl fotbalového vedení v Doksech. „Samozřejmě musíme sehnat trenéra. Zůstal nám tady jeden, který trénoval mládež. Tam budeme mít také drobné problémy. Je to pro všechny velká rána. Mrzí nás, že hráči odešli. Rozbili partu, celý tým. Mě osobně to hodně mrzí, 15 let tady něco budujete, hrajete dobrý fotbal, chodí hodně diváků. Pak se najdou jeden, dva zhrzení hráči, k nim se nabalí další a všichni pak za sebou spálí mosty. Dvojnásob to mrzí lidi, kteří se motají kolem dokského fotbalu,“ dodal Kapoun.

Doksy v poslední, nedohrané sezoně, skončily na pátém místě se ziskem 15 bodů. Předtím hrály vždy na vrcholu krajského přeboru.