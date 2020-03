Vzhledem k mimořádným nařízením nebude áčko Mšena hrát pohárové utkání proti Jenišovicím, které mělo v programu v sobotu 14. března. A na další zápasy si počká možná měsíc.

Pohár nehrajeme | Foto: Dagmar Březinová

Nehrajeme. Zněla jednoznačná odpověď na otázku, jaký bude osud pohárového zápasu Mšeno A – Jenišovice z úst trenéra Mšena Miroslava Procházky. Ten si život bez sportu nedovedl do dnešní doby představit. Teď se ho bude muset zříct na dobu neurčitou. „Je to, jako by se blížil konec světa. Sobotní pohár je pryč. Domluvím se s klukama, jak to budeme dělat dál. Soutěže jsou zrušené, musíme si říct, co a jak,“ měl už naplánováno trenér.