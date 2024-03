"Hraju v Pěnčíně druhým rokem. Přišel jsem do týmu z Německa, kde jsem hrál devět let. Doufám, že jsem pro tým platnou posilou. Moc se mi z Německa do Česka sice vracet nechtělo, ale mám rodinu a dvě děti a to bylo pro mne rozhodující," říká pěnčínský hráč.

Pěnčín ještě naskočí do zimního poháru. Velké změny na jaro neplánuje

Bylo to v německém týmu v něčem jiné?

Asi v úrovni tréninku, ale to bylo dané tím, že jsme hráli vyšší soutěž. Ale co se týká zázemí, podmínek a všeho, co máme na Pěnčíně k dispozici díky Adamu Peltovi, je to vyrovnané.



Jak hodnotíte vaše dva roky v dresu Pěnčína?

První rok nám vyšel parádně, vyhráli jsme krajskou soutěž. V tomto roce jsme také na špici, daří se nám, kabina funguje, trenéři fajn, takže všechno je v pořádku, jsme spokojení.



A cíl Pěnčína pro jarní část soutěže?

Určitě první místo, vypadá to, že o něj budeme bojovat s Hrádkem.