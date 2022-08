Velké Hamry A – Brandýs n. L. 5:0 (4:0)

2 góly

Jak se vám hrál první zápas?

Za mne super, byl to po dlouhé době soutěžní zápas, byl jsem natěšený. Povedl se nám všem tak, jak jsme si přáli.

Jaké to byly góly, které jste dal?

První gól, to šel centr ze strany, já jsem si tam dobře naběhl do vápna a bylo jednoduché doklepnout to skoro do prázdné brány. Druhý gól byl odražený balón, který jsem získal a zpoza vápna jsem vystřelil k tyči a zapadlo to tam.

Počítáte si góly za sezónu?

Vzhledem k tomu, že se mi minulou sezónu střelecky dařilo, tak předpokládám, že se mi bude dařit i letos, tak si je budu počítat.

Kolik jste dal minulou sezónu gólů?

Vstřelil jsem dvacet pět gólů.

Chcete to číslo překonat?

Určitě ho chci překonat.

Máte nějaký recept na to, jak dávat góly?

Recept nemám. Spíš to je o spoluhráčích, kteří mi pomůžou, je to o celém týmu, nejen o mne.

Pamatujete si na nějaký mimořádný gól?

To ne, takový žádný nemám. Ale všechny byly důležité.

Dáte si po zápase pivo?

Když vyhrajeme, tak občas ano.

A může si, podle vás, dát i ligoví fotbalista po zápase pivo?

Vzhledem k tomu, že se jedná o profesionální soutěž, tak si nejsem jistý, jestli by to tak mělo být. Ale občas asi nějaká výjimka být může.