První mistrák je čeká na hřišti soupeře. Nedělní utkání se Smržovkou začíná v 17 hodin.



„Teď už skočíme rovnou do soutěže. A posily? Přivedli jsme staronového brankáře Pavla Fantu Žantu. Jinak jsme zatím nijak zvlášť o nikoho neusilovali. Jak jsem říkal už na konci soutěže, my to úplně nepotřebujeme a pokud se rozhodneme někoho přivést, tak chceme jít jenom cestou kvality. Už nepotřebujeme kvantitu, potřebujeme kvalitu,“ vyjádřil se jasně trenér.

Na konci soutěže měly ale Plavy už trochu problémy poskládat vždycky sestavu tak, jak by si kouč přál.

„Dalo nám práci hrát tak, abychom byli konkurenceschopní, což se i na výsledcích projevilo. Ale samozřejmě hrajete fotbal proto, abyste vyhrávali, ne abyste si jenom šli zahrát. My chceme vyhrávat a kam se to povede dotáhnout, tam to bude. Ale samozřejmě, já požaduji a mám vždycky v hlavě jenom ten nejlepší výsledek,“ zdůraznil Pekelský.