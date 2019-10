Mšeno A – Frýdlant 2:4

„Byl to festival neproměněných šancí,“ stručně zhodnotil utkání hrající Adam Pelta. Kdo se přišel na utkání podívat, viděl ale, že šancí si domácí vytvořili dost. „Měli jsme určitě alespoň osm příležitostí k tomu, abychom dali gól. Prostě nám to nejde. Někteří hráči se doslova trápí, když se dostávají do šancí a nedovedou je využít,“ uvedl Pelta junior, který také nastoupil v základní sestavě, ale pro zranění ho trenér Vladimír Mařas vystřídal.

Odpověď na otázku, proč se nedaří Mšenu dávat branky, vystihl Adam jednoznačně: „Asi hrajeme moc složitě. Volíme těžká řešení. Místo, abychom šli do jednoduchého zakončení, tak to hrajeme příliš složitě. Nedáváme góly a pak dostaneme branku díky chybě brankáře. I když ten nás zase častokrát v jiných zápasech dobře podržel,“ řekl k situaci na hřišti Adam Pelta. V jednom momentu se mužstvu trenéra Mařase podařilo vyrovnat na 2:2.

Soupeř penaltu dal

Z penalty se ale hostům podařilo zvýšit na 3:2. „Na konci zápasu pak už šel gólman do vápna, abychom ještě dali branku. Ale do prázdné jsme naopak dostali,“ dodal vedoucí jablonecké rezervy. Mšeno ale určitě nerezignovalo, až do závěrečného hvizdu rozhodčího se pralo o každý balón. Zklamaní a naštvaní hráči byli pořádně. „Musíme hlavně zvýšit naši efektivitu. Každého přehráváme, ale nedáváme branky. Hrajeme příliš složitě. A navíc nám stále chybí několik zraněných hráčů,“ dodal Adam Pelta. Další zápas čeká Mšeno v Novém Boru. Dobře ví, že je to další těžký soupeř.