Že se Adam Pelta potatil a bez fotbalu nemůže být, o tom není pochyb. Hraje za áčko Jiskry Mšeno, kde je zároveň manažerem a stejný post zastává i u týmu jablonecké rezervy. Nechce ale jen úřadovat, chce také hodně hrát. Na otázku, jak se mu po letní přestávce hrálo v prvním přípravném utkání proti Železnému Brodu, na sebe prozradil.

NIKDO NEVÍ, CO BUDE

„Dovolená byla docela dlouhá, tak to bylo celkem náročné. Já se ale na zápas vždycky těším, protože Mšeno vlastně organizuju a tak to dělám i pro sebe, abych ještě hrál. Fotbal mě baví. Hrálo se mi docela dobře. Pak už jsem sice fyzicky trochu nemohl. Ale ještě máme před s sebou dlouhou přípravu. Chci trénovat, jsem na každém tréninku. Baví mě to. Jen mám trochu obavy, abychom vůbec začali hrát. Obě mužstva sice připravujme na soutěže, ale jestli začneme, to nevíme. Zatím sice všichni říkají, že ano, ale nikdo neví, co bude kolem koronaviru. A to se bavíme o amatérech, ne o profesionálním týmu FK Jablonec,“ doplnil Adam Pelta.