Kdo byl hlavním „tahounem„ - oporou týmu?

Nelze to takhle přímo říct. Máme velmi vyrovnaný tým seskládaný ze zkušených fotbalistů doplněných o mladší hráče. Ale vyzdvihl bych oba stopery Patku a Vrabce, kteří nám dodávají vzadu klid. A mým oblíbencem je na hřišti Václav Helm, je to vítězný typ a svou brankou nás posunul do čela krajského přeboru. Je to zápasový hráč, umí se dobře připravit. Věřím, že na jaře nám ještě daleko víc pomůže Honza Díl, protože zatím bych řekl, že to Ferrari je zatím zaparkované v garáži. Pořád není po vážném zranění v stoprocentní kondici, i když nám třeba udělal zápas ve Skalici.

Chystáte pro jarní část nějaké posílení týmu, pokud ano, na jakých pozicích?

Uvidíme, jestli bude o nějaké naše hráče zájem z vyšších soutěží, nějaké informace mám. Pokud by někdo odešel, asi bychom hledali náhradu, ale pokud zůstane mančaft pohromadě, tak nikoho shánět nebudeme. Já věřím, že se oživí dvojice Matěj Vébr a Richard Bína a zvýšíme si konkurenci v týmu z vlastních řad.

Jaký je vůbec „fotbalový trh s hráči“, je kde brát?

Trh s hráči v našem okrese je poměrně mizerný. Jediný tým, který dodává hráče do třetí ligy, divize či na čelo krajského přeboru je Fotbalová akademie Jablonec. Tím, že působím v obou celcích, se to samozřejmě snažím propojit, ale hodně se přetahujeme o hráče s Hamry, které jsou svou agresivní přestupovou politikou známé, zároveň si drží béčko na vysoké úrovni v krajském přeboru, takže pak tu moc hráčů pro ostatní, bohužel, nezbyde. Ale já společně s prezidentem panem Strnadem tyto výzvy máme rádi, takže se s tím vždy nějak popereme. Ale je potřeba říct, že jsme teď vykoupili dva hráče z Liberce – Bínu a Daňka. Takže lze sáhnout i tam.

Většina hráčů musí vedle fotbalu také pracovat nebo studovat. Jak zvládají nabitý tréninkový a zápasový program?

To je v dnešní době alchymie, trenér je více úředník než trenér. Musí vymyslet takový program, aby to vyhovovalo co nejvíce hráčům. Trénujeme od 17,30 na Pěnčíně, v zimě mezi 18-19 na umělce v Jablonci nebo v nafukovačce, pokud na nás zbyde místo po dětech. Ty mají vždy přednost.

Jak bude probíhat zimní příprava, máte v plánu nějaké zimní turnaje?

Máme zajímavá přátelská utkání a hlavně pohár, který je pro prezidenta klubu opět priorita. Na tým není v sezóně žádný tlak, ale pohár, o tom se mluví pořád… Jedeme i na Kladno, kde působí bývalý hráč a manažer Pěnčína Michal Dyml. Pro ně to bude generálka, tak tam snad neuděláme ostudu.

"A" tým má nakročeno, pokud forma z podzimu vydrží do jara, k postupu. Uvažujete o něm?

Z mého pohledu na divizi pořád nemáme. Je nás málo a rok a půl budeme budovat nový areál. Snad se najde někdo jiný s postupovými ambicemi. Ani finančně by to pro nás nebylo jednoduché.

Co vás osobně v podzimní části soutěže nejvíc překvapilo, zaskočilo ať už kladně nebo záporně?

Jsem rád, že postup vzala Chrastava a Košťálov. Díky nim se úroveň přeboru výrazně zvedla. Jinak si myslím, že je soutěž dobrá a na úrovni. Všichni se k sobě chovají, v rámci možností, slušně. Hodně mě překvapil Hrádek, protože si myslím, že jsme je v první půlce podcenili. Složili letos opravdu mladý a hladový tým.

V jaké fázi jsou přípravy rekonstrukce stadionu?

Na jaře se začne. Obec dostala dotaci a teď se řeší financování. Areál bude sloužit hlavně škole. Řeší se teď i harmonogram prací a potom uvidíme, jak dlouho budeme hrát venku. Velké poděkování patří starostovi Ivanovi Matějíčkovi.

Kde budete hrát domácí zápasy?

Máme předběžnou dohodu se Zásadou.

Na Pěnčíně se úspěšně rozvíjí i mládež. Jak jste spokojený a co případně chystáte nového?

Mládež nám šlape opravdu skvěle, ale je za tím velká práce trenérů. Hlavní trenéři Míra Lang, Tomáš Tokár, Honza Šedina a moje maličkost tomu dáváme hodně času a myslím, že je to vidět. Téměř z nuly máme dnes už přes sedmdesát dětí. V červnu nás bude čekat další nábor, tak uvidíme, jaký bude trend. I mládež se bude muset vypořádat s dojížděním mimo Pěnčín, tak to bude takový test pro všechny, jak moc to s fotbalem myslí vážně. Zde je předjednaná spolupráce se Zásadou a Novou Vsí. Investujeme do mládeže velké prostředky. Cílem je, aby tady v áčku hrála většina místních.

Jak budete trávit vánoční svátky, nakupovat dárky…

Opět pojedu do zahraničí. Je to jediné období, kdy neřeším fotbal, takže se těším.

Jak budete o Vánocích pečovat o svoji fyzičku?

Chodím běhat nebo cvičit.