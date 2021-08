Poslední přípravné utkání sehrál A tým Pěnčína pod vedením trenéra Miroslava Procházky na hřišti soupeře v Rejšicích. Ten hraje I. A třídu.Domácí ještě v týdnu řešili personální problémy mužstva, ale k zápasu nastoupili. A výsledek nedostatku hráčů odpovídal.

Miroslav Procházka | Foto: Josef Březina

Áčko Pěnčína odjelo s vysokou výhrou 11:0, čímž ještě o dva góly zvýšilo počet vstřelených branek, které v minulém přípravném zápase dalo béčku Velkých Hamrů. To byl výsledek 9:0.Trenér Procházka ale výsledku velký význam nepřikládá. „Soupeř byl opravdu hodně slabý. Ještě v týdnu řešili v Rejšicích nedostatek hráčů, chtěli zápas i zrušit, ale nakonec jsme se domluvili, že ho odehrajeme. Pro nás to bylo utkání na jednu bránu, jako generálka to nevypadalo. Naše hráče jsme si v ní příliš neověřili. Proto bych tentokrát z takového výsledku nedělal žádné velké závěry. Nám chyběli čtyři hráči ze základu a ještě několik dalších, kteří měli buď trenérské povinnosti u mládeže, pracovní povinnosti nebo ještě dovolené,“ řekl k zápasu kouč Pěnčína.