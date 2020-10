Utkání I. A třídy na hranici regulérnosti odehrály dva týmy a zápas neměl daleko k derby. Pořadatelé řádně dodrželi všechna nařízení. A obě mužstva chtěla duel odehrát, i když to bylo za trvalého a silného deště.

„Mysleli jsme si, že to bude pro nás na Pěnčíně o něco jednodušší. A mokrý terén navíc nedal možnost pro nějakou fotbalovost. Bylo to o tom, kdo vydrží víc a dýl, kdo má větší fyzickou sílu. A to jsme byli my,“ řekl k zápasu trenér Hamrů B Petr Javůrek.



DOMÁCÍ JE PŘEKVAPILI

Vstup do zápasu jsme měli lepší, už v 7. minutě se nám podařilo vstřelit gól. Ale musím říct, že Pěnčín nás svojí bojovností překvapil. Domácí bojovali a podařilo se jim z rychlého protiútoku vyrovnat. To nás trochu zaskočilo.“

Trenérovi dal k narozeninám hezký dárek jeho syn Matěj, který si na své konto připsal hattrick, když do pěnčínské sítě poslal míč v 7., 33. a 36. minutě.



NIC NEDALI ZADARMO

Hosté tušili, že utkání nebude jednoduché a že hráči, kteří hráli za hamrovské mužstvo a teď oblékají dres Pěnčína, jim nedají nic zadarmo. „Naší devizou bylo to, že máme natrénováno a fyzicky je na tom tým velmi dobře, hlavně naši mladí hráči. Dařilo se nám, proměňovali jsme vytvořené šance. A domácí gólman Pivrnec svůj tým několikrát podržel. Chytal opravdu dobře,“ uvedl k utkání trenér hamrovského béčka.



POCHVALA PRO NEJLEPŠÍ

A líbily se mu také výkony ostatních hráčů Pěnčína například Barcucha nebo Pumrleho. „To jsou zkušení matadoři, kteří svůj mančaft drželi nad vodou. Někteří hráli u nás. Tyto hráče bych určitě pochválil, nechtěli nám dát nic zadarmo.“

Hamrovský trenér nabádal o poločase v kabině svůj tým, aby tempo hry a taktiku udrželi i dalších pětačtyřicet minut. „Měli jsme víc síly a velkou vůli po vítězství. Soupeř odešel trochu fyzicky. Ale v závěru měl ještě několik šancí. Nás hodně podržel gólman Kobachidze,“ dodal kouč Hamrů.



GÓLMANI SE STŘÍDALI

Brankář A týmu Kobachidze odchytal polovinu podzimu za A tým a teď se prohodil s dalším gólmanem. „Domluvili jsme se, že je to vyrovnaná dvojka a tak je prohodíme. Za áčko chytal o víkendu Masařík a Kobachidze bude teď chytat za B tým. Je to po dohodě s trenérem A mužstva Bryscejnem. Chceme, aby si to gólmani vyzkoušeli, oba dostali šanci, protože oba jsou zkušení a kvalitní gólmani. Berou to jako další zkušenost,“ vysvětlil Petr Javůrek.



FC Pěnčín – TJ Velké Hamry B 1:5 (1:3)

Dodal ještě, utkání bylo trochu vyhecované, ale bez záludností a v rámci slušného fotbalového chování. „Měl jsem radost, že k tomu takhle hráči přistoupili a vzali na vědomí i terén, který byl stejně nebezpečný pro všechny.“

STÁLE NEPORAŽENÍ

Hamry B jsou nadále jediným dosud neporaženým týmem I. A třídy. A jejich trenéra to velmi těší. „Ještě jsem takovou šňůru nezažil Jsem moc rád, že jsme zatím bez prohry a s minimem obdržených branek. Doufejme, že soutěž nebude stát dlouho. Za dnešní výkon chci poděkovat celému týmu a především autorovi hattricku, Matějovi, udělal mi velkou radost," zdůraznil spokojený hamrovský kouč.



Trenér domácího mužstva Jan Řezáč.

„Říkal jsem hráčům, že to bude zcela jiné utkání, než s dalšími soupeři. Hamry přijely posílené několika hráči z divizního A týmu. Museli jsme se nejprve sžít s rychlostí a pojetím hry. Hamry daly na 1:0, nám se podařilo vyrovnat a zdálo se, že soupeř z toho byl překvapen, v tu chvíli jsme byli na hřišti ti lepší a měli více ze hry. Ale soupeře nakopl gól, když dali na 2:1 a pak ze standardky přidali další,“ řekl k úvodu Jan Řezáč.

Nelíbil se mu zákrok rozhodčího za stavu 3:1 pro Hamry. „Podle mne nám nepískl jasnou penaltu. Pak Hamry zvýšily na 4:1 a bylo pro nás po zápase. Ale ještě při výsledku 5:1 jsme měli několik šancí, které jsme, bohužel, nevyužili. Pro nás to je krutý výsledek, ale nedá se nic dělat. Ale zase mě potěšila slova, která se ke mne donesla ze strany hostů, že, kdyby neměli s sebou posily z áčka, tak by měli velké problémy. Já mám k dispozici třináct hráčů a nikde žádné posily, které by nám přišly na pomoc,“ zdůraznil pěnčínský kouč.

Hráči Pěnčína budou dál trénovat tak, aby neporušili žádná opatření. Úterní trénink zrušili, aby dali oddychnout po deštivém víkendu také hrací ploše. „Trénovat ale musíme, máme co dohánět,“ má jasno trenér Jan Řezáč.

Branka Pěnčína: Nulíček

Branky V. Hamry B: 3x Javůrek, Syrovátka, Dědek