Mšeno – Bozkov 3:1 (1:0) Vítězství domácích okomentoval trenér David Ryšavý: „Měli jsme od začátku převahu. Dostáváme se do herní pohody. Soupeř měl jednu šanci a z té dal gól. Kdybychom my proměnili všechny naše šance, mohl být výsledek jiný. Bylo to v klidu odehrané utkání. Kluci makali, jsem spokojený. Soutěž pokračuje.“

Roztoky – Držkov 1:1 (1:1)

Evžen Dvořák za hosty: „Byl to remízový zápas. Ve 20. minutě se nám opět zranil Just. Hráči nám ubývají. Do tohoto okamžiku utkání jsme byli lepší. Museli jsme to ale jinak přeskupit. Trochu tím utrpěl náš fotbal. Dlouho jsme vedli a odolávali. Domácí byli pak aktivnější, my jsme bránili. Dostali jsme ale gól. Pro nás je remíza dobrá, i když jsme mohli i vyhrát a získat tři body. Velkou šanci jsme v závěru ještě měli. Vaníček šel sám na bránu, kdyby se mu to povedlo, mohlo to být jinak. Zápas se odehrál bez zákeřných faulů, na těžkém terénu. Jsem rád, že jsme remízu udrželi.“

Držkov byl další super soupeř. Odehráli jsme teď za sebou velmi silnou trojkombinaci Pěnčín, Přepeře a Držkov. V Držkově hrají opravdu top hráči, s takovou kvalitou fotbalu se ve svém okolí moc nesetkáváme. Hrálo se na těžkém terénu a mně v sestavě chyběli dva nebo tři hráči. Držkov do toho šel s velmi jednoduchou taktikou a nechával to hlavně na útočnících. Po naší chybě jsme dostali brzký gól a dost nás to utlumilo. Přesto jsme do poločasu zvládli vyrovnat hezkou střelou Lukáše Kopeckého. V druhém poločase se toho moc nezměnilo. Konec utkání už byl z naší strany trochu v křeči, ale soupeři se zranili dva klíčoví hráči, takže se to z obou stran spíš tak nějak dohrálo,“ hodnotil remízové utkání s Držkovem trenér Roztoků Jakub Illner.

Desná – Jablonec nad Jizerou 1:0 (1:0)

Vedoucí domácího týmu Petr Kopal: „Byli jsme lepším mužstvem. Od začátku jsme měli více ze hry. Vytvořili jsme si řadu šancí ke skórování. Bohužel jsme z pěti tutovek v prvním poločase proměnili jenom jednu. Skóroval Pfeifer do odkryté branky. Ve druhé půli jsme měli opět převahu, ale zase jsme ji nedokázali vyjádřit gólově. Hosté hrozili ze standardek, které jsme dokázali s obtížemi odvrátit.“

„Předvedli jsme zatím asi nejlepší výkon venku, ale soupeři byli lepší, mladší, běhavější. My jsme sice dali jednou břevno, jednou tyč, ale Plavy určitě nepatří tam, kde teď v tabulce jsou a postupně se zlepšují. Ale aspoň se na to už dalo koukat jako na pěkný fotbal,“ hodnotí výkon svého mužstva trenér Robert Chlup. „Teď se budeme připravovat na derby o krkonošského mistra s Harrachovem. Sice jsme mimo hřiště všichni kamarádi, ale během těch devadesáti minut se pokopeme,“ smál se Chlup.

Týmy oslabují marodi. Doplácejí často také na vlastní chyby

Smržovka – Lučany 2:0 (1:0) Vyjádření vedoucí týmu domácích Veroniky Veseloušové: „Vyhráli jsme, připisujeme si tři body do tabulky. To je fakt, na kterém nejde nic zpochybnit. Všichni tři rozhodčí odřídili derby velmi kvalitně.“Za Lučany předseda Oldřich Churý: „Domácí byli zase lepší, ale my jsme měli trochu pech. První gól jsme dostali ze sporné, přísné penalty. Penalta má být ze strany všech rozhodčích jasná. Soupeř tvrdí, že byla, my opak. Vedli tedy z penalty. Další gól jsme dostali díky našim zbytečným, hrubým chybám. A bylo rozhodnuto. My se trápíme díky odchodu několika hráčů. Musíme sezonu dohrát a přes zimu sehnat nějaké posily sehnat a tým zkvalitnit.“

Mírová pod Koz. – Pěnčín B 2:5 (1:3)

Za domácí vedoucí týmu Petr Dědeček: „Neproměňovali jsme šance. Několik jsme jich měli, ale hosty podržel jejich brankář. V poli byli hosté lepší, přehrávali nás. Hřiště, na to, jak pršelo, bylo v docela dobrém stavu, hrát se na něm dalo. Příští týden máme derby proti Přepeřím. Utkání se hraje na jejich hřišti. Je to tým, který vzešel z našeho mužstva, protože se od nás kdysi odloučil. Vždycky to bývá napjaté.“

Za Pěnčín trenér Jan Řezáč: „Zase jsme měli dobrý nástup do zápasu. V 15.minutě jsme vedli 3:0. Do 30. minuty jsme hráli dobře, pak jsme trochu polevili a dostali jsme gól po naší chybě, koledovali jsme si o něj a přišel. Takže jsme si řekli, jak musíme hrát dál. A ve druhé půli jsme dali hned gól a brzy pak pátého. Utkání se už jen dohrávalo. Vítězství bylo zasloužené. Terén byl těžký a mokrý.“

Harrachov – Albrechtice v Jizer. horách 2:1 (1:1)

Harrachovským se dál daří, potvrdili to i proti dalšímu soupeři. S výkonem byl trenér Lukáš Halama spokojený. „Výsledek je zavádějící. Góly jsme dali všechny my. I ten, co daly Albrechtice. To byl takový vlastní gól. Hrozně šancí, sedm, osm, jsme taky promarnili, mohlo gólů víc. Albrechtice hrály dobře. Ale neudělaly si jedinou šanci. A naše nemohoucnost nás dostala do takového tlaku, že jsme pak vůbec gól dali.

Hrající vedoucí týmu hostů Jan Pipek: „Bylo nás málo,jeli jsme v poskládané sestavě, ale dali jsme se dohromady. Dali jsme gól, pak jsme si dali vlastňáka na 1:1. Soupeř byl lepší. Nás podržel gólman. Druhá půlka byla vyrovnaná, domácí dali gól z trestňáku, my jsme se na nic nezmohli. Teď nás čeká doma Mšeno. Snad budeme kompletní.“