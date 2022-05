Martin Procházka, trenér Rychnova: „Nastoupili jsme ke druhému zápasu v tomto týdnu bez třech lidí v základní sestavě. Fotbal byl vyrovnaný s šancemi na obou stranách. Hosté šli do vedení ve dvacáté minutě, když sehráli secvičený roh nakrátko, který ještě po krátké střele z dálky skončil na tyči. Ale, bohužel, se odrazil opět k hostům a prohrávali jsme 1:0. Netrvalo dlouho a po krásném náběhu z půlky podél postranní čáry a pěkné přihrávce jsme vyrovnali na 1:1. Ve druhém poločase bylo na obou stranách dost standardních situací, kde se několikrát vytáhl náš gólman Jakub Ducháček. Naše standardky také nebyly špatné, ale žádnou jsme neproměnili. Posledních dvacet minut jsme vsadili všechno na ofenzivu, což se nám v 85. vymstilo. Po nákopu hostujícího gólmana balón propadl mezi naše dva hráče na půlící čáře a ti už nedokázali zastavit kvalitního hrotového útočníka a prohrávali jsme 1:2. Do konce utkání, i když jsme se snažili všechno poslat do ofenzívy, to už bylo z naší strany bez úspěchu.“

FC Pěnčín (JN) – Krásná Studánka 3:1 (0:0)

Trenér Pěnčína Miroslav Procházka: „Hráli jsme pořád do plných, soupeř to zabetonoval, těžko jsme se k němu dostával. Nám chybí vpředu útočník, chybí Tomáš Čížek. Nulíček je zraněný a je tam už jen Pelta. Nesmyslné vyběhnutí našeho gólmana a faul ohodnotil rozhodčí penaltou. Náš první gól dal až v 52. Vebr. Pokutovým kopem soupeř srovnal a naše další dva góly přidali v posledních dvou minutách Heinrich a Pumrle. Pořád čekám, že se už konečně rozehrajeme, ale ještě to stále není ono. Na lavičce jsme měli jen dva náhradníci, z dvaceti čtyř jich deset chybí. Ale soupeře zatím přehráváme, dostáváme se do šancí, máme to pokryté, ale nedáváme góly. Už jsem se těšil, že někomu dáme bůra, aby byla pohoda, ale zatím nic. Šance byly, Kohout měl asi tři, Pelta jednu, ale nic z nich nebylo. Tři body ale máme, to je důležité.“

Adam Pelta, hrající manažer Pěnčína: „Nedáváme góly, chybí nám koncový hráč. Číža (Čížek) to uměl proměňovat. Máme zraněných deset lidí, málo nás trénuje, je to těžký. Trenér musí pořád točit sestavu. Teď nehrajeme tak dobře, jak bychom měli. Gólman vyběhl úplně nesmyslně a byla z toho penalta, to je skoro na pokutu.“

SK Semily – SK Jivan Bělá 0:1 (0:1)

Za hosty předseda SK Poličanský: „Jediný gól dával rodilý Semilák Daniel Otmar. Bylo to takové malé derby, Semiláků hraje v našem týmu víc. V první půli jsme byli lepší my. Jednu branku nám rozhodčí neuznal. Ve druhém poločase nás náš gólman zachránil, chytil minimálně čtyři góly, domácí nás fest tlačili. My jsme hrozili jen z brejků, asi dva mohly skončit gólem. V 90. minutě měl opět Otmar šanci, ale nevyužil ji. Byl to spíš remízový zápas. Naši kluci to ukopali, i když mohli rozhodnout a dát tomu klid. Na jaře slavíme první výhru. Přijely nám na tento zápas pomoct výrazné posily, Ondra Mach a z Polska dokonce Martin Liška, který tam nyní žije. A bylo to hodně znát. Jsou to šikovní hráči.“