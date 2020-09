V dalším zápase I. A třídy tým trenéra Jana Řezáče pomýšlel na tři body, i když hrál na hřišti soupeře. Ale body do Pěnčína hráči nepřivezli. Trenér z výkonu mužstva velkou radost neměl.

FK Rynoltice - FC Pěnčín 2:1 (1:0)

Gól Pěnčína: Barcuch

"První poločas byl velmi vyrovnaný. Šance měli domácí i my. Několik jejich nebezpečných šancí jsme přestáli. Pak jsme ale dostali usmolený gól. Náš gólman to sice výborně vyrazil, ale nám tam chyběl hráč a domácím se podařilo dorazit míč do naší branky. O poločase jsme si k zápasu něco řekli a ve druhé půli jsme byli lepší. Vyrovnali jsme na 1:1 a ještě jsme měli několik dalších vyložených šancí. Ale žádnou jsme nevyužili, ani když jsme šli dva na jednoho. A dvě minuty před koncem utkání jsme před vápnem hostů ztratili balón. Domácí toho naopak využili a šli do rychlého protiútoku. Náš gólman fauloval hráče. Soupeř pak kopal penaltu a dal ji dobře. Právem nás potrestal. Bod jsme si ale určitě odvézt mohli, pokud by nedošlo právě na tu penaltu. Naší největší chybou je, že neproměňujeme šance. Je to pořád dokola. Jeden bod zvenku by byl určitě dobrý."

V sobotu 26. září od 15 hodin hraje Pěnčín doma s Košťálovem, který je zatím poslední v tabulce, bez bodů. Pěnčínský tým v týdnu pravidelně trénoval. Do zápasu ale půjde bez jednoho vyloučeného hráče. A navíc má velkou marodku.

"Bojujeme sami se sebou, abychom se na zápas sešli. Doma s Košťálovem musíme určitě vyhrát. Budu rád za každý bod," má jasno trenér Řezáč.