Soupeř byl od první minuty v dobře organizovaném bloku. Velké šance měli Havel, Pelta a Patka. První branka přišla po akci Štemberka, kterého nešikovně fauloval hostující obránce a rozhodčí nařídil pokutový kop. Sám faulovaný se ujal penalty a trefil šibenici. První branka Pěnčínu pomohla a poté mladší hráči dostali klid na míči, přesto po mnoha centrech další branky nepřišly. V druhé půli pomalinku Rovensku odcházel kyslík a domácí se víc a víc tlačili do vápna. Druhou branku vstřelil po rohu Vébra a sklepnutí Patky Vrabec. Třetí branku po přihrávce do prázdné branky od Hartmana vsítil Havel.

Trenér Pěnčína Emil Šafář:

„Soupeř má fotbalisty, kteří mají zkušenosti z vyšších soutěží a také to bylo znát. Hosté se zaměřili na defenzívu, my jsme se do nich nemohli dostat. Byla to hra na jednu polovinu. Dobře bránili, my jsme neproměnili několik pološancí. Bylo to o tom, kdo dá první gól. A to se podařilo nám z penalty. Soupeř hrozil z ojedinělých brejkových situací. Jedna se mu málem povedla. Rozhodlo asi to, že ve druhém poločase už na nás Košťálov neměl fyzicky a my jsme přidali ještě dvě branky a uklidnili jsme se, ale zápas už byl dál o ničem. Soupeř ukázal svoji kvalitu. My jsme se s ním už na podzim u nich trochu trápili. Tři body jsou pro nás dobré, výsledek dobrý, bereme ho. Příští víkend jedeme do Studence. Jsem trochu v rozpacích co se týká počasí. Hlásí ochlazení, deště, mráz. Nevíme, jak to bude za týden s terénem. My jsme ještě na trávě nehráli, stále využíváme umělky."

Trenér hostů Jiří Mencl:

„Zápas jsme začali dobře. Byli jsme postavený zezadu, nemohli jsme hrát otevřený fotbal. Soupeř si vytvořil nějaké pološance. My jsme měli velkou šanci ve dvacáté minutě, kdy se náš útočník řítil sám na branku, ale nedal. Pak jsme měli ještě jeden závar, chtěli jsme, aby byla pro nás odpískaná penalta, ale nebyla. Naopak, z protiútoku písknul rozhodčí penaltu pro Pěnčín. Dostali jsme gól na 1:0. Herně jsme ale první půli zvládli docela solidně. Ve druhém poločase jsme začali trochu ztrácet sílu. Soupeř byl víc na balónu. Dostali jsme další gól po rohu, to byla velká škoda. Třetí nám Pěnčín dal za dvě minuty na to, po naší chybě a krásné přihrávce do prázdné brány. A tím byl zápas rozhodnutý, pak už se je dohrával. Kvalita soupeře je vidět v tabulce. Hrají tam kluci, kteří by měli hrát ve vyšší soutěži. Bohužel chtějí hrát za Pěnčín. Pak je to složité. Příště hrajeme doma derby proti Sedmihorkám. Ty si zápas tohoto kola odložily, takže budou velmi natěšené. Naše hřiště vypadalo dobře, už jsme na něm trénovali. Pokud nebude celý týden pršet, tak se na něm hrát dá.“

Nový Bor – Velké Hamry B 1:3 (1:1)



Branky: Stromecký - Zounek, Vosecký, Javůrek

Za tým Hamrů trenér Zdeněk Bryscejn:

„V tom počasí nás překvapil kvalitní terén. Vyhráli jsme, ale v prvním poločase to bylo z naší strany málo. Začali jsme vlažně, domácí navíc dali krásný gól. Utkání bylo těžké. Druhou půli už ale v naší režii bylo, góly jsme dali. Zaslouženě jsme vyhráli. Ale budeme chtít od chlapců víc, u některých to bylo dnes málo. Máme co zlepšit. Příští víkend hraje béčko doma se Stráží pod Ralskem. Snad bude po dnešním zápase naše hřiště v pořádku. Předpověď nic dobrého na příští týden neslibuje. Uvidíme, co nám počasí za týden dovolí.“

Železný Brod A – Višňová 4:0 (2:0)



Branky: 2x Makula, Čejchan, Kotlár

Za domácí trenér Milan Mayer:

„Povedlo se nám to. Hráli jsme na malé umělce, počasí nepřálo. Udělalo se všechno pro to, abychom hráli na trávě, od středy ale pršelo, tak to nebylo možné. Všechny hráče musím pochválit, odevzdali kvalitní, maximální, soustředěný výkon, pro nás trenéry příjemně překvapivý, protože výsledky v přípravných zápasech nebyly tak dobré, jak jsme si plánovali. Mančaft nastoupil nažhavený, chtěl vyhrát, bojoval jako lvi. Vyhráli jsme zaslouženě. Dnešní tři body před příštím zápasem v Mimoni jsou pro nás velmi důležité. Tam když by se nám podařilo neprohrát, tak jsme z nejhoršího venku. Ale bude to ještě dlouhá, strastiplná cesta. Ale kluci se dnes přesvědčili, že, když táhnou za jeden provaz, makají, bojujou a semknou se, tak se můžou měřit s každým a to je hodně důležité. Musím ještě zmínit, že nás dnes hodně podržel brankář Koba Kobachidze, dohodli jsme hostování z Velkých Hamrů, kde trénuje. Naše jednička, Zdeněk Tkáč, si zlomil malíček. Koba nám dnes pomohl, zatím jen na tento zápas, ostatní je v jednání mezi vedeními obou klubů. Pomáhá nám v průběhu sezóny, jednou za čtrnáct dnů, při tréninku našich tří gólmanů. Zkušeností má na rozdávání. Je to navíc velmi klidný člověk a to má velký vliv na ostatní hráče. Dneska se to potvrdilo."

Sedmihorky – Lomnice n. P. ODLOŽENO !!!