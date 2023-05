Bez porážky pokračují na jaře fotbalisté Pěnčína v krajském přeboru. Vedoucí tým soutěže hostí v sobotu 29. dubna ve svém areálu šestou Skalici u České Lípy.

Pěnčín - Sedmihorky, ilustrační | Foto: Josef Březina

Pěnčín u Jablonce ztratil body na jaře pouze v jednom případě, a to na půdě druhých Sedmihorek po bezbrankové remíze. Jablonecký celek tak vévodí krajskému přeboru s dvoubodovým náskokem právě na druhé Sedmihorky.

Do Pěnčína v sobotu dorazí šestý celek tabulky Skalice u České Lípy. Právě sobotnímu soupeři ze Skalice mají Jablonečtí co oplácet, v posledním podzimním kole totiž prohráli na Českolipsku vysoko 0:5!

V Pěnčíně bude pro návštěvníky 22. kola krajského přeboru připravený tradiční servis v podobě zápasového bulletinu, tomboly a oblíbeného občerstvení.

Utkání začíná v sobotu 29. dubna ve 14.15 v Pěnčíně. Jako hlavní arbitr zápas odřídí rozhodčí Trojan, na pomezí mu budou asistovat Bohuš a Kořínek.

„Těšíme se na první domácí utkání. Čekání bylo dlouhé, ale terén to prostě neumožnil. Máme připravený opět bulletin, tombolu, pivo od Svijan a samozřejmě dobré uzenky. Lidé se mají na co těšit. Přijďte strávit do Pěnčína pěkné předčarodějnické fotbalové odpoledne," vzkazuje hrající manažer týmu Adam Pelta.