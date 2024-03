Pěnčín hlásí posilu jako hrom! Z Hamrů přijde Jan Černý

Z divizních Velkých Hamrů přichází do A týmu Pěnčína Honza Černý. Ten byl pro Hamry několik let klíčovým hráčem!Honza je univerzál, který muže pomoct ve všech řadách a měl by zaplnit vzniklé místo po odchodech a zraněních.

Pěnčín A - Kosmonosy, příprava | Video: Josef Březina