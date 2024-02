Pěnčínské áčko (JN) má čtyři týdny do prvního mistráku krajského přeboru. Tým absolvuje už třetí blok přípravy. Před přípravným zápasem s týmem Kosmonos tipoval trenér Šafář, že utkání bude podobné jako s jabloneckou rezervou.

Pěnčín A - Kosmonosy, příprava | Video: Josef Březina

"Doufám, že zápas bude hodně o kondici, podobně, jako tomu bylo v utkání s béčkem Jablonce. Tam bylo vidět, že oni už skoro v přípravě finišovali a my jsme začínali. Odehráli jsme dobrý první poločas, ale ve druhém jsme jim už nestačili. Dnes už by to ale zase bylo něco jiného. V dnešním zápase odehrají devadesát minut dvě třetiny mančaftu, bez střídání. Věřím, že přijede kvalitní zápas. Na výsledek zatím ale tak nekoukáme. Zatím máme nemocného Honzu Dílového, snad se uzdraví během týdne. A hlavně, aby se nám v přípravě už nikdo nezranil. Naskočíme také ještě do Zimního poháru. Příští víkend ale nejdříve jedeme na Kladno, účastníka divize. Pak už bychom měli hrát dva zápasy Libereckého poháru. To už budeme ladit. Ale velké změny v sestavě mít nebudeme. Sestavu máme ustálenou. Do Přepeří nám z ofenzívy odešel pouze Pepa Pour a toho se nám snad podaří nahradit," řekl před utkáním pěnčínský trenér Emil Šafář.

Pěnčín A – Kosmonosy 5:2

„Vyhráli jsme, ale jednu branku jsme neměli vůbec dostat, to rozhodčí trochu chyboval. Výsledek je to dobrý. Kosmonosy, divizní celek, přijely v kombinované sestavě. To nám trochu vadilo. To jsme domluvené neměli. Ale celý zápas jsme dominovali. Až ke konci jsme už začali lehkovážně nakládat s našimi gólovými šancemi a přestali jsme dávat góly a proměňovat šance. To byla jediná kaňka na utkání a pro nás škoda. Chyběl nám Adam Pelta, který dělal trenérskou licenci a zranění Ondra Šedý a Honza Díl. Doufám, že ještě do soutěže někým posílíme. Chceme hlavně zůstat zdraví a ještě něco potrénovat. Taky potřebujeme, aby se naši dva hráči uzdravili,“ uvedl po vyhraném zápase kouč Pěnčína.