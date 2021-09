Do pěnčínského areálu tentokrát zavítá TJ Spartak Chrastava, který na tom také není vůbec zle. Jejich fotbalisté posbírali v pěti odehraných zápasech tři výhry a dvě porážky a s devíti body okupují pátou příčku.

„Hráči předvedli dobrý výkon a soupeře jsme přehráli ve všech směrech. Chvílemi to byla až taková exhibice, kdy jsme dávali góly do prázdné branky,“ ohlíží se za poslední víkendovou výhrou kouč Pěnčína.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.