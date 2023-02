"Přípravu máme rozdělenou na dva cykly. Jeden jsme už ukončili, v tom jsme trénovali dvakrát týdně. Kluci teď mají pár dnů volno a potom už trénujeme až do prvního mistrovského utkání. Ve druhém cyklu nás čekají tři tréninky v týdnu a k tomu přípravné zápasy. Účast na tréninku byla od začátku dobrá, trénovali jsme přibližně v jednadvaceti hráčích. Uzdravili se někteří marodi. V kádru budeme do nové sezóny mít také změny. Trénujeme na umělkách. Na prvním tréninku jsme nasadili dost vysokou laťku. Příprava je ale letos dlouhá, takže do ní jdeme pozvolna a budeme plynule navyšovat, abychom nebyli přetrénovaní a nedošlo třeba i k nějakým zraněním. V únoru a březnu nás už čekají zápasy v Poháru Libereckého kraje. A k tomu budeme také přípravu směřovat. V přípravných zápasech nás ještě čeká Jičín a Turnov."

Hrající manažer týmu Adam Pelta ke změnám v týmu řekl: "Do přípravy přišel z B týmu David Tokár. Zkoušku absolvuje Lukáš Plechatý z Jablonce B. Pracujeme na příchodu Marka Bíny z Přepeř. Do útoku přichází na hostování Lukáš Havel z Turnova. Mužstvo opustil Dušan Nulíček, po dohodě se vrátil domů, do Nového Města pod Smrkem. Lukáš Pumrle se na vlastní žádost přesunul do B týmu."