MARYŠKO MĚL SVŮJ DEN

Po vánoční přestávce už mužstvo, stále pod vedením trenéra Miroslava Procházky, naskočilo do zimní přípravy. „První přípravné utkání v České Lípě jsme 4:3 prohráli. Všechny tři góly vstřelil Maryško. Dva z nich byly z penalty. Měli jsme jen čtrnáct lidí k dispozici. Na to, že to byl první přípravný zápas, jsme podali celkem dobrý výkon. Soupeř hraje divizi a je také v popředí tabulky. Ve druhém poločase jsme prostřídali. Měli jsme i dvě velké šance na vyrovnání. Ale v přípravě nejde ani tak o výsledek, jako o předvedený výkon, o fyzičku. A jsem rád, když můžu říct, že fyzicky jsme s nimi byli srovnatelní,“ řekl k prvnímu přáteláku trenér Pěnčína.

FYZIČKU SI UDRŽOVALI

Přípravu začalo mužstvo v pondělí 10. ledna a trénuje třikrát týdně. Kouč potvrdil, že se mužstvo po vánoční pauze vrátilo s dobrou fyzickou kondicí. A bylo vidět, že hráči individuálně trénovali i o vánočních svátcích. „Nebyla mezi hráči vidět žádná slabina. Naopak, na některých hráčích bylo znát, že makali opravdu nadstandardně, například Maryško, Vrabec, Štemberk nebo Pour. Nebyl nikdo takový, koho bych musel vyhodit za to, že nestíhal,“ řekl ke stavu mužstva jeho lodivod.

ODEŠLA JISTOTA

Do jarní části soutěže nastoupí Pěnčínští bez svojí velké opory, bez Tomáše Čížka. „Tomáš se teď asi bude zaměřovat hlavně na kariéru trenéra. V mančaftu dostanou šanci jiní hráči, kteří chodí trénovat. V A třídě, myslím, že to bez Tomáše Čížka zvládneme. Pak uvidíme, jak to bude v krajském přeboru.“Pěnčín má před s sebou sérii přípravných utkání. Mezi ty nejbližší patří sobotní (22.1.) zápas proti jablonecké rezervě, které má výkon v 11 hodin v jabloneckých Břízkách. O týden později (29.1.) si poměří síly od 10,30 se Železným Brodem na hřišti u Jizery.

BUDOU HRÁT POHÁR LK

„Pak následuje týden volna. Ale i tak máme v plánu jedenáct přípravných utkání, včetně těch, které budeme hrát v rámci Poháru Libereckého kraje. V něm sehrajeme před prvním mistrákem I.A třídy několik zápasů. A to je pro nás v rámci přípravy dobré. V sezóně nás čeká jedenáct mistrovských utkání, dvě kola jsme předehrávali,“ uvedl k nastávajícím duelům trenér Procházka a zdůraznil, že si vedení klubu přeje, aby v Poháru podali co nejlepší výkon a dopadli co nejlépe. „Pohár jsme ještě nevyhráli. Druhé místo už Pěnčín několikrát získal, ale o prvenství se chce letos poprat. Hned v prvním kole hrajeme 19. února s Turnovem. Chceme vyhrát a od toho se odrazíme dál.“

CHTĚJÍ VYŠŠÍ SOUTĚŽ

A to není jediný úkol od vedení. Tím hlavním a nejdůležitějším je postupu Pěnčína do krajského přeboru. A vypadá, že se to týmu kouče Procházky povede. „Máme kvalitní mužstvo. Úkoly jsou jasné a chceme je splnit.“

BYLA ZMĚNA SPRÁVNÁ?

K důležitému podzimnímu kroku se vyjádřil prezident FC Pěnčín Jaroslav Strnad:„Vidím pozitiva v tom, že Adam Pelta klub stabilizoval hlavně v hráčském kádru, což pro nás bylo stěžejní, protože s původním kádrem bychom měli velké starosti se záchranou v I.A třídě. Určitě jsme silnější finančně, když peníze od sponzorů, které jsem zajistil já jsme mohli společně s finanční injekcí od obce „přetavit“ do rekonstrukce kabin a okolí. Zlepšili jsme práci s mládeží chceme získat více financí z různých dotačních programů.“