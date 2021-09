FC PĚNČÍN (JN) – CHRASTAVA 2:1 (1:1)

„Soupeř skvělý, vynikající. Vedli jsme sice 1:0, ale on do poločasu z penalty vyrovnali. Po přestávce se hra přelévala z jedné strany na druhou a oni měli štěstí, že jednu šanci proměnili. Nechci říct, že jsme měli vyhrát, ale opět jsme nedokázali využít šance a od remízy jsme nebyli daleko,“ řekl ke šlágru kola chrastavský trenér Marek Tvrzník. Jeho Spartak dokázal držet s jabloneckým pěnčínem krok.

„Soupeř je opravdu výborný, sbírá samé výhry, k dispozici má dohrávku a já věřím, že i nadcházející zápasy zvládne. Podle mě mají na postup, skvělou sezonu si možná mohou pokazit jen sami,“ uvedl chrastavský kouč s tím, že ocenil i svůj tým: „Tím jak soupeř nastavil laťku vysoko, tak roste i náš výkon a prestiž. Klukům na tréninku za opravdu kvalitní výkon poděkuji. Zápas za hodně povedený, na to, že jde o I. A třídu, označil i pan Pelta, který na ho sledoval.“

„Byl to nejhorší zápas z těch, které jsme už odehráli. Naši si mysleli, že se porazí sami. Vůbec neběhali, hra byla pomalá, v první půli jsme dělali naivní chyby. Věděli jsme, že soupeř přijel s tím, že bude bránit. Z naší strany jsme předváděli hru bez pohybu, bez nápadu. Věřím, že při rychlejším pohybu by se góly urodily. Ale, bohužel, nic takového se nestalo,“ hodnotil trenér domácího A týmu Miroslav Procházka.

„Vyhráli jsme, ale byl to pro nás zatím nejtěžší zápas. Výhra se rodila velmi těžce. Nevytvářeli jsme si šance. Já jsem mohl dát taky dva góly a nedal jsem ani jeden. Neměli jsme dobrou mezihru, nepřihrávali jsme si. Spousta emocí, spousta karet. Ale tři body jsou důležité a nikdo se neptá, jak to bylo. Každého zajímají jen výsledky a počet bodů. Máme patnáct bodů a to je důležité,“ dodal hráč Pěnčína Adam Pelta.