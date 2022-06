Pohár se přece nepřebírá každý den. Hráči A mužstva naběhli znovu na trávník, tentokrát už ale s lehkým srdcem a spokojení, aby z rukou zástupců Krajského libereckého fotbalového svazu, předsedy Miroslava Pelty a sekretáře Zbyňka Poppra slavnostně převzali nejvzácnější trofej, cenu, která jim potvrdila postup o příčku výš. A v nové sezóně se bude z postupu radovat i B mužstvo, které si vykopalo účast v soutěži I. B třídy východ.

S výkonem týmu i s celou sezónou byl spokojený prezident FC Pěnčín Jaroslav Strnad.„Dnes vyvrcholil fotbalový rok Pěnčína, na jehož konec jsme se všichni těšili. Určitě nemáme nosy vzhůru, ale nedalo se nic jiného, než vyhrát, tak, jak jsme si to stanovili na začátku. Máme velkou radost, že se postup povedl A i B týmu. Nás teď čeká spousta dalších starostí, třeba mládež a další.“Prezident už má ale jasno, že vedle řešení mládeže musí před novou sezónou řešit také nové posily do týmu a i vylepšení zázemí ve fotbalovém areálu. K postupu do vyšší soutěže A týmu musí mládež být. Podařil se nám opět nábor malých fotbalistů i fotbalistek. Máme na Pěnčíně mladého, obětavého a šikovného šéftrenéra mládeže Mirka Lanka. Podařila se nám také spolupráce s Velkými Hamry. Takže věřím, že se to všechno povede a že máme mládež pro nastávající sezónu zajištěnou a že si povede víc než dobře,“ dodal prezident FC Jaroslav Strnad. Ten také potvrdil, že nebudou zatím odkrývat, jestli a koho do nové sezóny pořídí. Někteří hráči už oznámili, že končí.

Jiní se těší na nové soupeře a nové výzvy. „Posily ale nutně potřebujeme, a to hlavně pro B tým, který si už zahraje I. B východ. Dneska to není o kvalitě, ale o počtu hráčů. A také o přístupu hráčů k tréninkovým jednotkám. Ten u nás v poslední době trochu odpadl. A to mne mrzelo.“

Na Pěnčíně mají také jasno, jakou příčku chtějí ve vyšší soutěži atakovat. „Chtěli bychom hrát do pátého místa, ale nebudu zklamaný ani z osmého,“ dodal prezident FC Pěnčín Jaroslav Strnad.A co se týká financí, nevidí vyšší soutěž zase až tak náročnou. „O moc náročnější to asi nebude. Krajský přebor a s ním související náklady na dopravu se budou pohybovat asi stejně jako v I. A třídě. Možná se zvýší náklady na rozhodčí nebo na technické zázemí. Ale nemyslím si, že nás to zasáhne nějak příliš významně,“ uvedl Strnad.