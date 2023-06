Za domácí vedoucí týmu Zdeněk Baudyš: „První půle, takových dvacet minut, byla docela solidní. Do zápasu jsme vstoupili dobře, i jsme 1:0 vedli. Nedotáhli jsme ještě dva, tři brejky. Výsledek v poločase 1:1 byl spravedlivý, fotbal to byl koukatelný. Ve druhé půli se nám, bohužel, zranil stoper Drahoňovský. Pak už se kvalita hostů projevila. Pohybovali jsme se v sezóně na špici tabulky. Dvakrát nás sice vykostily Hamry, ale jinak jsme sezónu hráli se ctí. Tak jsme nechtěli úplně klesnout. Měli jsme úzký kádr, Drahoňovského jsme museli přeškolit na stopera, ten to zvládl, klobouk dolů. A když dnes odstoupil, tak se obrana už neslučovala s krajským přeborem. A to se projevilo.“

Trenér Pěnčína Emil Šafář: „Nejeli jsme do Lomnice v plné sestavě, protože Pavel Patka v poledne odvezl manželku do porodnice a už před začátkem zápasu jsme se dozvěděli, že se stal podruhé tatínkem. Chyběli nám ještě Bína a Ráček. Chtěli jsme kluky prostřídat, ale taky jsme chtěli uhrát dobrý výsledek a celou soutěž se ctí ukončit. Začátek, jak jsme chtěli, jsme podcenili soupeře, polevili jsme, prvních dvacet minut nehráli někteří hráči dobře. Soupeř se z jedné akce dostal do vedení. Na lavičce jsme si museli k tomu něco říct a do poločasu jsme vyrovnali. Pak už soupeř začal odcházet i fyzicky. Ve druhé půli jsme dominovali, byli jsme lepší a výsledek to jen potvrzuje a odpovídá průběhu celého zápasu. Užili jsme si všichni vybojování poháru. Říkal jsem klukům, že takové okamžiky, po roce tvrdé práce, si budou pamatovat celý život.“

Do Lomnice jelo s mužstvem i hodně fanoušků, aby svůj tým podporovali. „Děkujeme všem fanouškům, že nás celou sezónu podporovali a vyjeli s námi i ve velkém počtu do Lomnice. Vidět půlku tribuny v našich kšiltovkách bylo pro tým opravdu motivační,“ váží si jejich přízně A mužstvo Pěnčína.

Hamry se rozloučily se sezónou remízou. Trenér Nosek uzavřel kapitolu v Turnově

Velké Hamry B – Sedmihorky 6:2 (4:1)

Branky: 2x Vosecký, 2x Svrček, Linka, Rudolf – Poledne, Randák

Trenér domácích Zdeněk Bryscejn: „Výborně jsme tento zápas zvládli a vítězství si ceníme, protože Sedmihorky jsou tým, který v této sezóně ukázal největší progres. Vyhráli jsme ale jasně. Zase jsme nějaké šance zahazovali, ale i tak jsme dali šest gólů. Dobře jsme kombinovali, vytvářeli si šancí dost. Druhé místo má pro naše béčko svoji hodnotu. Jsme spokojení, to, co jsme chtěli, to kluci splnili.“

Za hosty trenér Pavel Šafář: „Hamry byly o třídu lepší, možná i o víc, byly lepší ve všech ohledech. Byl to jednoznačný zápas. Pro nás to byl možná i výsledek milosrdný. Zakončení sezóny jsme neměli dobré a soupeři gratuluji. Jeden z gólů dal Matěj Randák a tím dosáhl třiceti vstřelených, což je jediné pozitivum tohoto zápasu. Mám z toho radost, zaslouží si to. Poslední krok je většinou nejtěžší. V tomto zápase měl víc šancí a už i v minulém utkání. Ale povedlo se mu to až dnes. Něco ho to bude stát do kasy. Matěj nehraje fotbal sám pro sebe, ale pro celý tým. Dnes patřil asi ke dvěma, kteří měli kvalitu. Bylo na něm vidět, že chce třicátý gól dát. A trochu vytýkám klukům, že mu nepomohli ještě víc. Povedlo se mu to a moc mu gratuluju. Už se mu ozývají nabídky z jiných klubů. Hráči můžou od nás kdykoliv odejít, nebráníme jim. Můžou si zkusit hrát vyšší soutěž a pak se zase třeba vrátí. Bude záležet na Matějovi, jak se rozhodne. Informaci, že by odcházel, zatím ale nemám. Nám udělal polovinu bodů a pro klub by jeho odchod byl velkým oslabením. Pro něj by změna týmu byla další zkušeností a pro klub taky vyznamenání, že to tady dobře vedeme. Nebudu proto mluvit za něj, ale já budu určitě moc rád, když zůstane.“