V poločase nastoupil do útoku novic Plechatý. V druhé půli tempo lehce opadlo, ale i tak měl Pěnčín šance. Autorem čtvrté branky byl Pelta střelou na zadní tyč. Pátý gól dal střelou do šibenice Tokár po ukázkovém centru kapitána týmu Petra Heinricha, který nastoupil po půl roce do utkání a předvedl náběh ala Kyle Walker z Manchesteru City. Návrat jak má být.

FC Pěnčín - Sokol Plavy 5:0 (3:0)

Branky: Hrnčíř, Pour, Havel, Pelta, Tokár

Trenér Plavů Jaroslav Pekelský:

"Pěnčín vyhrál zaslouženě. Celý zápas měl pod kontrolou. Do žádných akcí nás nepustil. Byl znát rozdíl soutěží. Soupeř má ambice postoupit do divize, my jsme čtvrtí v I. B třídě. Kvalita byla vidět. My jsme si, vzhledem k vysoké marodce, nechtěli hlavně udělat ostudu a dostat ještě víc gólů. Zaměřili jsme se hlavně na defenzívu, abychom to dobře odbránili a k tomu jsme chtěli zkusit nějaký brejk, ale to se nám moc nedařilo. Myslím, že ke kvalitě soupeře se nemáme za co stydět.

Trenér Pěnčína Emil Šafář:

"Velké pozitivum pro nás je, že se po půl roce zapojil do zápasu Petr Heinrich. Proti minulému soupeři to Plavy pojaly jinak, dobře bránily, šly do defenzívy, nevystřelily ale na nás. Byla to hra na jednu polovinu. Vyzkoušeli jsme si dobývání, řešení situací, spoustu gólovek jsme neproměnili. Byl to pro nás zápas lepší než trénink, ale potřebovali bychom víc. Bojím se, že až skočíme do soutěže, bude to úplně něco jiného. Ale jiná cesta není. Je pro nás ale, díky poháru, složité postavit si přípravu takovou, jakou bychom potřebovali. Utkání se domlouvají daleko dopředu a v poháru do poslední chvíle většinou nevíme, s kým, kde a v kolik budeme hrát. Ale to určitě není jen náš problém. Tři poslední víkendy takové ovšem pro nás byly. A na poslední chvíli pak neseženeme už soupeře do přátelských zápasů ani vyhovující hřiště. Naše bylo ještě před několika dny pod sněhem. Díky virózám nejsou ještě naše sestavy v utkáních ideální. Pohár tedy naší přípravě zase tak neprospívá. Měli jsme teď poslední dva pohárové soupeře z nižších soutěží a to nám moc nedalo. Vyzkoušeli jsme si sice nějaké ofenzívní věci. Ale potřebovali bychom hrát s kvalitnějšími týmy, abychom náležitě prověřili sami sebe. Za stavu 3:0 ztrácejí zápasy drive, už přece jen tolik ze sebe nevydáme, možná začneme trochu i soupeře podceňovat. A dáváme víc pozor, abychom se nezranili. Nemůžu si ani vybrat soupeře do generálky před prvním mistrákem. Máme Hamry, to je velmi kvalitní tým, ale i tak bych si sám vybral v generálce jiný mančaft."

Pohárové derby Pěnčín - Velké Hamry se hraje v sobotu 18. 3. na hřišti v Desné. Začátek je v 10,15 hodin.