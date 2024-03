„Byl to pro nás ostrý vstup do sezóny a podle toho to taky vypadalo. Bor měl kvalitně připravený trávník. Zápas se nám povedl, jsme spokojení, udrželi jsme nulu, o pět gólů se podělilo našich pět střelců, každý jiný. Poprvé se představily naše posily. Jsem spokojený s výsledkem, s nulou i s naším výkonem. Hrál už také Vítek Pham, jedna z posil a odehrál velmi kvalitní zápas. Bude pro nás velkou posilou. Kolem sebe bude mít u nás fotbalisty a to mu dodá další zkušenosti. Kluci mu pomůžou. A on hrál dnes velmi dobře. Nastoupil také Honza Černý, který k nám přišel z Hamrů. Jeho důraz a zkušenost nám v zápase také hodně pomohly a i on předvedl výborný výkon. Do hry se už po malém zranění dostává také Honza Díl. Do druhého poločasu naskočil i Ondra Doležal jako naše další posila. A taky zahrál velmi dobrý zápas. Můžu říct, že všechny posily dneska fungovaly. Utkání mělo jen samá pozitiva. Pouze přechod z umělek na travnatou plochu byl pro nás trochu kostrbatý ve finální části. Spoustu šancí jsme ještě neproměnili. Jestli chceme uspět, musíme v poháru ještě dva zápasy vyhrát. Tady už si člověk soupeře nevybere, všechno jsou to kvalitní mančafty. Chceme to zvládnout a v poháru uspět, patří to k našim cílům. Ale míč je kulatý. Zápas budeme hrát zřejmě nějakou středu, protože o víkendu už začínají další soutěže,“ okomentoval zápas trenér A mužstva Pěnčína Emil Šafář.

Jilemničtí v poháru už nepostupují, ale v zápase předvedli výborné výkony. Potvrdil to asistent trenéra Jakub Illner.

„Byl to velice kvalitní soupeř, který hraje o dvě třídy výš. Poprvé jsme byli na přírodní trávě. Musím pochválit celý tým, hráli jsme s Chrastavou poločas 2:2, jednou jsme prohrávali, pak jsme vyrovnali a pak dokonce 2:1 vedli. Ve druhém poločase jsme trochu vypadli ze hry. Hráči Chrastavy byli všude o krok dřív. A přidali nám ještě pak dva góly. Naši si splnili svoji úlohu dobře a dobře reprezentovali Jilemnici. My jsme se na soupeře připravili, chtěli jsme ho trochu překvapit a to se nám i povedlo. Když jsme ve čtvrtfinále vypadli, tak to pro nás určitě byla velmi dobrá příprava. Všichni jsme brali pohár vážně,“ okomentoval poslední pohárové dění Jilemnice asistent trenéra.

Zimní přípravu také hodnotil kladně. Splnila to, co od ní tým a vedení předpokládaly. Hráči si, podle Illnera, musí teď i trochu odpočinout před startem I. B třídy, která začíná 23. března. Náročné utkání může vyčerpat tým nejen fyzicky, ale i psychicky.

„Myslím, že na sezónu jsme dobře připravení. Hodně se snažíme zapojit dorostence, místní hráče. Starší žáci jim jdou příkladem. Poslední týden před prvním mistrákem budeme trénovat v úterý a ve čtvrtek a už bychom chtěli být na našem hlavním hřišti, pokud to počasí dovolí. Budeme řešit více mikrosituace a koncepční záležitosti. Nepůjdeme už do objemu. Dneska jsme měli na střídání sedm hráčů. A s takovým počtem se nám do nové sezóny taky půjde klidně,“ zdůraznil Illner.

První mistrák hrají doma proti Zásadě. „Půjdeme do zápasu s pokorou a klidnou hlavou,“ dodal asistent trenéra.