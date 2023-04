Trenér Pěnčína Emil Šafář: „Chyběl nám Marek Bína, který dostal pozvánku do futsalové reprezentace. Jinak jsme po zdravotní stránce celkem uzdravení, takže sestava byla v pohodě. Ve 24. minutě bylo rozhodnuto, Štemberk už měl na kontě hattrick a vlastně zápas udělal. Dařilo se nám střelecky. Když dáte soupeři včas gól, tak je to většinou jasné. Brzy jsme přidali další góly, Karel Vrabec měl krásné dva, tři balóny. Při takovém skóre hrozí, že ale povolí morálka hráčů. Soupeř měl také dvě dobré šance. Mohli jsme ještě další góly přidat, ale taky dva dostat. Výsledek je pro soupeře krutý. Jsme rádi, že přistoupil na změnu hrací plochy, protože na našem hřišti na Pěnčíně se ještě hrát nedá. My ale výsledek nepřeceňujeme, hraje se dál.“

Rovensko – Stráž p. R. 3:5 (1:2)

Za domácí trenér Jiří Mencl: „Gratuluji Stráži k vítězství, byla lepší ve všech aspektech. Vždycky se s tím dá něco dělat, ale doplatili jsme na individuální chyby a to, co děláme špatně a nedaří se nám to odstranit. Když se prohrává, tak to nebaví. A nabízí se otázka, jestli na to mančaft má. Ale hraje se dál.“

Sedmihorky se už těší na domácí trávník. Pěnčín poprvé na jaře bude hrát doma

Lomnice n. P. – Skalice u Č.L. 1:0 (0:0)

Vedoucí domácího týmu Zdeněk Baudyš: „Vyhráli jsme minule dohrávku ve Studenci. A pokud se chceme pohybovat v horní půli tabulky, tak jsme potřebovali vyhrát i dnes. Soupeř byl velice kvalitní. Zápas jsme odbojovali. Už za nás hrál uzdravený, nový gólman. Podal kvalitní výkon. Jinak je úsměvné, že hrajeme o divizi s třinácti lidmi. Zatím to jde. Gól dal Fedorko. Chválím celé mužstvo za bojovnost a spolehlivý výkon. Teď nás čekají už ve středu 19. dubna Sedmihorky, to bude těžký zápas, máme tři zraněné hráče. Byl jsem se na ně podívat v Sedmihorkách. Uvidíme, co se bude ve středu dít, třeba překvapíme.“

Studenec – Sedmihorky 0:6 (0:3)



Trenér hostů Pavel Šafář: „Studenec má specifické hřiště, tak jsme tomu museli přizpůsobit i naši hru. Hráli jsme rychle nahoru, všechno jednodušeji, pomohli jsme si standardními situacemi, ty jsme zahráli velice dobře, takže jsme první dva góly dali ze standardek. Brzy to bylo 3:0. Soupeř měl dva, tři závary. Druhý poločas jsme hráli velice dobře, i přes prostřídání byla tato půle lepší. Možná i proto, že soupeř už byl trochu unavený a asi i výsledkem demotivovaný. Úplně ale spokojený s naším výkonem nejsem. O přestávce jsme si to hned vyříkali. V obranné činnosti jsme špatně a pomalu dávali balóny nahoru do našeho vápna. Ale ve druhé půli se to už zlepšilo. Soupeře jsme skoro do ničeho nepustili. Naše obranná pětka hrála velice dobře. Ve středu máme doma Lomnici, v sobotu jedeme do Boru a pak ještě ve středu do Rovenska. Samozřejmě, že chceme všechny zápasy vyhrát, to v každém případě. Naše hřiště bude ve středu už připravené, abychom mohli s Lomnicí hrát doma a vyhrát.“