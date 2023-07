V přestávce, kterou hosté strávili v příjemném stínu stromů lemujících hřiště, došlo u obou týmů ke střídání tak, aby se zapojili všichni hráči. Druhá půle pak přinesla odlišný obraz. Pěnčín byl daleko aktivnější, dobře napadal rozehrávku soupeře a k vidění byl zápas dvou vyrovnaných celků. Jen jedna věc se nezměnila. Ani jeden z týmů se nedostal k přesnému zakončení. Přítomní fanoušci branku neviděli, mužsta se rozešla smírně bezbrankovou remízou 0 : 0. Ta i tak ale přinesla oběma trenérům obrázek výkonosti jejich mužstev v této fázi přípravy.

trenér Pěnčína Emil Šafář:

"Jsem nadmíru spokojený, i s výsledkem. Máme za s sebou tři tréninky, navíc čtvrtek byl velice náročný. Pro nás zápas s kvalitním soupeřem prověřil naši kondici, kvalitu, fotbalovost, morální vlastnosti, nadměrně teplé počasí, prostě všechno. Nebyli jsme ještě kompletní, někteří hráči ještě měli nebo mají dovolenou a zapojují se postupě. Měl jsem na střídání čtyři kluky, někteří byli ve hře devadesát minut."

Trenér Šafář potvrdil, že i další týden bude velmi náročný. V pondělí možná proto trochu polevíme. Ve středu nás čeká další těžký soupeř, třetiligové jablonecké béčko. Čtvrtek máme trénink a v sobotu jedeme odehrát přátelské utkání do Německa.

"Bude to týden kondičně i herně náročný, čekají nás dva zápasy. Své sehraje také počasí. Dnešnímu diviznímu soupeři jsme se ve všem vyrovnali. Ani na jedné straně se ale nenašel střelec gólu, i když šance byly na obou stranách. Výsledek dnešnímu výkonu týmů odpovídá," uzavřel hodnocení prvního přáteláku Emil Šafář.

Divizní Turnov naskočil do přípravy s novým trenérem. Taktovku Tomáše Noska převzal Josef Petřík. I on byl s výkonem mužstva spokojený.

"Byl to velice kvalitní zápas nahoru, dolů, i když podmínky zhoršovalo velké vedro. Zkoušeli jsme různá rozestavění, někteří hráči nám ještě chyběli, tak jsme využili i hráčů béčka. Sooupeř hrál dobře a dlouho nám odolával. Byla to velice kvalitní část přípravy. Kladně hodnotím, že jsme udrželi nulu. S tím míval Turnov v minulosti velké problémy. Hráči v tom vedru naběhali to, co jsme si představovali. Přátelák celkově vidím pozitivně. Splnil moji představu utkání s velmi dobrým soupeřem. Hráči si v tom vedru vytrpěli svý. Někteří hráli i celý zápas. Nuly si vážím, hráli jsme kompaktně směrem dozadu. Bylo tam ale hodně nepřesných přihrávek, které dávaly šanci soupeři na brejky. My jsme měli dvě tutové šance, ale nevyužili jsme je. Soupeř je měl spíš ze závaru před brankou. A tam jsme to stačili pohlídat."

Pro Turnov to byl také první přátelský zápas, přípravu začal 10. července. Ve středu 19. července hraje další na hřišti v Pěnčíně u Turnova, přijede Česká Lípa. A následovat budou další.

"Poslední červencový víkend máme v plánu utkání s Kosmonosy. A pak už začíná pohár, začínáme s Chrastavou. To bude týden před prvním mistrákem," vyjmenoval plánované zápasy trenér Turnova Josef Petřík.