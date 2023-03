Pěnčín je fotbalově výš a bylo to od úvodního hvizdu patrné. Rychlé kombinace a v podstatě branky někdy až do prázdné, na které Smržovští nenašli za devadesát minut žádnou „protizbraň“. Střelcem utkání byl se čtyřmi góly Lukáš Havel. Pěnčín potvrdil roli favorita a postupuje do dalšího kola poháru FAČR –LKFS.

Trenér Pěnčína Emil Šafář: „Soupeř měl po celý zápas snahu hrát fotbal. Nenakopával, nechtěl jen bránit. A to byla pro nás ta lepší varianta. Výkonnostní rozdíl byl ale veliký, daný rozdílností soutěží, kterou každý tým hraje. Zápas je vždycky lepší než trénink. My jsme si zkusili spoustu dobrých věcí. Spíš jsem měl za stavu 4:0 obavy z toho, abychom udrželi tempo a nepodcenili situaci, aby u hráčů neopadlo soustředění na hru a tempo, aby nepolevili. Ale udrželi jsme to, rozstříleli jsme se, padaly i pěkné branky po pěkných akcích. Nová posila, |Lukáš Havel, dával čtyři branky, Marek Bína a |Martin Ráček dali tři. Klukům se dařilo, ale určitě to nebudeme přeceňovat. I se slabšími soupeři musíme vždycky dohrát zápas kvalitně. Rozdíly byly v tomto zápase vidět v kondici, i v technice. Doufám, že se nám po zápase v Turnově už uzdraví Ondra Šedý. Matěj Vebr už do zápasu naskočil. Příští víkend (11.3.) nás čeká další kolo Poháru. Od 25. března začínáme soutěž. Pokračujeme v tréninku a ze tří týdně neustoupíme, ani v soutěži. Vypadá to, že jsme na tom dobře i kondičně, což jsme si ověřili minulý týden v zápase s Turnovem, soupeřem z vyšší soutěže. Ale zvládli jsme ho dobře. Všechno se ale prověří až v soutěži. Hlavně, aby nás teď nepostihlo žádné zranění. Do jarních zápasů máme tři nové posily, Hlavatého, Havla a Bína."

Pohár nikoho nešetří. Rozdíl tříd byl v duelu na desenské umělce znát

TJ Spartak Smržovka : TJ FC Pěnčín 0 : 14 (0 : 6)

STŘELCI: 4. Ráček Martin, 15. Havel Lukáš, 19. Havel Lukáš, 27. Bína Marek, 37. Havel Lukáš, 45. Ráček Martin, 48. Bína Marek, 49. Bína Marek, 55. Havel Lukáš, 76. Ráček Martin, 78. Vébr Matěj, 83. Jerasov Dmitrij, 84. Vébr Matěj, 89. Štemberk Miroslav