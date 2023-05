Trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn: „Na zápase byly tři pozitivní věci. Bylo krásné počasí, hráli jsme na skvěle připraveném hřišti a měli jsme hezké dresy. Jinak jsme nepředvedli vůbec nic, náš výkon byl špatný. To je pro nás zklamání. Místo, abychom si podmínky vychutnali, neměl zápas tempo, a to nás mrzí. To si nemůžeme dovolovat. Řekneme si k tomu určitě něco na tréninku. Kluci už to pocítili ale sami, nebyl v tom žádný úmysl, chtějí vyhrávat, ale musí do toho dát víc.“

Železný Brod A – Lomnice nad Popelkou 2:3 (2:3)

branky: Balcar, Kysela – Horáček Petr, 2x Horáček Vojtěch

Trenér domácích Milan Mayer: „Alespoň k remíze nám chyběl lepší výkon. Bohužel musím konstatovat, že individuální výkony některých hráčů nedosahovaly parametrů krajského přeboru. Lomnice přijela oslabená, hráli ve dvanácti lidech, dva na střídání. Všechno nám hrálo do karet a my jsme to nedovedli využít. V šesté minutě jsme už vedli, dostali jsme brzy gól, ale vzápětí jsme dali na 2:1. Ale do poločasu jsme vedení neudrželi, naopak ještě jsme prohrávali. Ve druhé půli jsme náznaky šancí měli, ale Lomnice měla ve svém středu kvalitní hráče, kteří věděli jak to sehrát. Terén byl sice travnatý, ale hrbolatý. Soupeři to problémy nedělalo, ale nám naopak obrovské, i když jsme na tom trénovali a kluci věděli, do čeho jdou.

Trenér Mayer konstatoval, že u některých hráčů byl tentokrát výkon podprůměrný a od toho se pak odvíjel i výkon celkový. Domácí měli tři, čtyři šance, ale zápas se jim celkově nepovedl. Při troše štěstí mohli možná alespoň remizovat. „Vítězství jsme si ani nezasloužili. Jak jsem kluky na začátku jarní soutěže chválil, jak jsme do toho dobře vlítli, tak dnes nám chyběla bojovnost, soubojovost, odstupovali jsme od hráčů, nechávali jsme je hrát, prostě všechno bylo špatně. Byl to zmar všech zmarů. Takhle se krajský přebor hrát nemůže. Bylo to jako den a noc, tomu nerozumím. Nevím, v jakém přijdou rozpoložení, připravovali se na to všichni stejně. Možná jsou přemotivovaní, kazí, co jde, hra neměla takový spád, jaký by mít měla a jako měla třeba v Mimoni," doplnil svůj komentář kouč Brodu.

Držkov zaplatil za fatální chybu. Béčko Pěnčína už potřebuje vyhrát

Příští týden čeká jeho tým v Rovensku zápas pravdy. Soupeř bude také nažhavený. Z pozice Brodských v tabulce krajského přeboru jim nezbývá, než pořádně zabojovat, bránit, hledat situace, ze kterých by mohli těžit. „Škoda bodů, tohle si dovolit nemůžeme. Máme hratelné soupeře, Rovensko, Frýdlant, Nový Bor, Stráž pod Ralskem, musíme s nimi bodovat, aby v Brodě zůstal krajský přebor," zdůraznil trenér Milan Mayer.

To vedoucí týmu Lomnice, Zdeněk Baudyš byl spokojenější: „Ve středu jsme hráli dohrávku v Sedmihorkách. Prohráli jsme a 4:2, byl to vyrovnaný zápas, ale byli jsme potrestaní za nekázeň, hráli jsme v deseti. Kdybychom se raději věnovali hře, mohlo to dopadnout lépe. Byl to souboj o první místo a ten jsme nezvládli. V Brodě to bylo lepší. Ale i tak náš výkon měl k optimu hodně daleko, bylo to zase o nervy. Hráli jsme se třemi náhradníky, hrál i náš brankář. Výborně hrál Vojta Horáček, který dal dva góly. Doprovází nás zranění a nekázeň, dostali jsme ve 48. minutě červenou kartu, skoro jsme si to prohráli sami. Takže pro nás tři body dobré. Přichází k nám stoper ze Stružince. Body zatím na náš poskládaný tým máme, ty nám nikdo nevezme.“

Nový Bor – Sedmihorky 0:4 (0:1)

branky: Urbánek, Randák, Žabokrtský, Kodr

Za hosty trenér Pavel Šafář: „Máme za s sebou v týdnu dohrávku s Lomnici. Byli jsme jednoznačně lepší, po zranění našeho jediného stopera Vaníčka se utkání začalo vyvíjet nervózně. Byl to spíš souboj než fotbal, špatně jsme se tomu přizpůsobili a my jsme druhou půli odehráli špatně. Lomnice byla i v deseti lepší. Zápas jsme zvládli, ale za druhý poločas jsem kluky nechválil."

Za utkání s Novým Borem už svůj tým pochválit mohl. Připsal si v tabulce další tři body díky jasnému vítězství. Herně to sice až tak dobré nebylo, ale své sehrálo i to, že Sedmihorky hrály už třetí zápas v deseti dnech. „Bylo znát, že pohybově na tom dobře nejsme, byli jsme zpomalení. Soupeř bránil, odehrál první poločas na své půlce. Utkání se ale zvrhlo ve verbální útoky Novoborských, bylo to nesmyslně vyhrocené. My jsme dobře nehráli, ale zvládli jsme zápas tím, že jsme odehráli rychle od nohy, bez zranění, vystřídali jsme celou lavičku, všech pět lidí. Je dobře, že si hráči aspoň takhle odpočinuli," konstatoval kouč vítězného mužstva.

PODÍVEJTE SE: Hamry byly konečně produktivní. V divizi drží bronzovou pozici

Ve středu 26. dubna sehráli další duel, tentokrát v Rovensku (2:1). Několik hráčů ze Sedmihorek je zraněných. Hned v sobotu 29. dubna nastoupí mužstvo na hrací plochu opět, tentokrát proti Stráži. „Terén v Boru špatný nebyl, podklad byl tvrdý. U nás minulý týden nebylo kvalitní hřiště. Snad se to na víkend zlepší, když se počasí nezhorší. Povrch je teď zahnojený, upravený, věřím, že bude lepší než při utkání s Lomnicí," zhodnotil hrací plochy Pavel Šafář.

Stráž pod Ralskem – Pěnčín A 0:2 (0:0)

branky: Vrabec, Štemberk

Trenér Pěnčína Emil Šafář: „Pro nás to byl hezký fotbalový den, včetně počasí. Věděli jsme, že pojedeme na těžkého soupeře, který má na jaře dobré výsledky a to se potvrdilo. Navíc jsme hráli na jaře poprvé na trávě. A to se i projevovalo. Trochu nám to odskakovalo, museli jsme si zvyknout. Hrálo se na menším hřišti, k vidění bylo hodně soubojů. Náš tým si šel s důrazem za vítězstvím od první minuty. Ukázal svoji sílu. Soupeř byl kvalitní. Ze začátku jsme se k nim pro jejich dobrou obranu nemohli dostat. Ve druhém poločase ale domácí postupně odpadali, tahali jsme za lepší konec. Pro nás rozhodla individuální akce Karla Vrabce, který dal na 1:0 a potom ještě druhý gól přidal Štemberk. Utekl, prosadil se jeden na jednoho, šel i přes brankáře. Byla na něj penalta a on ji sám proměnil. Soupeře jsme nepustili do žádné ani pološance, výsledek jsme si zasloužili. Byl jsem moc spokojený. Vyrovnali jsme se s malým hřištěm, dali jsme do toho důraz, předčili jsme soupeře fotbalovostí i kondicí. Hrajeme aktivně, jdeme si za vítězstvím, defenziva je výborná. Kluci se teď už douzdravili, je tam kvalita a konkurence. Po reprezentačním srazu se vrátil Marek Bína. Dnes jsem musel všechny jen chválit. V sobotu bychom konečně měli hrát doma se Skalicí. Už se na to těšíme, snad to počasí dovolí.“

Skalice u České Lípy – Rovensko pod Troskami 4:1 (3:0)

branky: 2x Pečenka, Baťka, Konečný - Gold

Trenér Rovenska Jiří Mencl: „Skalice byla lepší, fotbalovější, pomohla si prvním gólem z rohu. My naopak potřebujeme zamezit tomu, abychom dostávali první gól. A to se nám zatím nedaří. Druhý gól jsme inkasovali po naší chybě, třetí po pěkné akci soupeře. Poločas byl 3:0 a už se jen dohrával. V sobotu hrajeme se Železným Brodem. Už potřebujeme bojovat, tak snad se nám to doma podaří. Každý zápas začíná 0:0. Máme ale rozbité hřiště."