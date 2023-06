góly: Randák – Rumler

Trenér Sedmihorek Pavel Šafář: „Hrádek byl lepší, my jsme dnes dobře nehráli. Remíza je tentokrát náš úspěch. Byli jsme ospalí, nedůrazní, bez náboje. První poločas ještě ušel, ve finále jsme aspoň bod získali, než bychom dva ztratili. V sobotu hrajeme v Hamrech. Jedeme tam vyhrát, nejedeme se jen zúčastnit, chceme zůstat na bedně do třetího místa. Uvidíme, v jakém tam přijedeme rozpoložení a v jakém zdravotním stavu. Máme několik marodů. O dvou vím, že určitě hrát nebudou. Už to nechceme hrotit, cíl, který jsme měli, se splnit už nedá. Chceme, aby Matěj Randák dosáhl na třicet gólů. Dnes gól dal, je na devětadvaceti.“

Pěnčín A – Velké Hamry B 2:0 (1:0)



góly: Pour, Maryško



Trenér Pěnčína Emil Šafář: „Byl jsem se podívat na poločas utkání třetího se čtvrtým, Sedmihorky – Hrádek, a můžu už teď říct, že náš zápas byl o level jinde, nasazením, bojovností, kondicí, technikou, všemi fotbalovými aspekty. Hrál první s druhým a bylo to znát, utkání mělo kvalitu. Hamrovské béčko posílili hráči z áčka, stihli se vrátit ze zápasu s Chrudimí. Pro nás to bylo ale dobře, čím víc dobrých fotbalistů, tím líp. Zápas dobře zvládli i rozhodčí, pro ně to nebylo jednoduché utkání. Na stoprocentní gólové šance jsem si poznamenal, že to bylo 5:2, zápas skončil 2:0, takže jsme po zásluze vyhráli. Diváci viděli velice kvalitní výkony všech hráčů a kvalitní fotbal. Musím poděkovat našim klukům. Takové kvalitní, rozhodující zápasy nebývají tak často. Naši do toho vlítli, hráli poctivě, soupeře do ničeho nepustili, celý týden se na utkání připravovali. Před rokem jsme řekli, že chceme vířit vody v tabulce krajského přeboru a prohánět vrchní mančafty. A to se nám dařilo."

Pěnčín byl v krajském přeboru tým, který chtěl hrát fotbal, pro soutěž byla jeho účast oživením, byl atraktivním soupeřem. V derby prvního s druhým se utkaly dva mančafty, které jsou nejfotbalovější, nejtechničtější, nejtrénovanější v soutěži. Bylo to vidět, dva týmy, které jsou oproti ostatním o krok dopředu. Po zápase si Pěnčínští výhru a prvenství náležitě užívali. A jestli byla znát rivalita? Určitě, už před zápasem, Hamry dělaly od samého začátku všechno pro to, aby soutěž vyhrály. Druhé místo odpovídá výkonu.

„O to víc si cením dnešní výhry a vítězství v soutěži a děkuji všem - Vrabcovi, Heindrichovi, Štemberkovi, Patkovi a dalším. Jsem rád, že jsem je mohl mít v mančaftu, práce s nimi byla nadstandardní a ostatní se od nich učí. Ještě máme zápas v Lomnici, tak chceme taky vyhrát. Uvidíme, jak poskládáme sestavu, aby si zahráli všichni. Žádného soupeře ale nechceme podcenit," zdůraznil trenér vítězného týmu Emil Šafář.

A fanoušci, kteří chtějí s krajským vítězem absolvovat poslední duel v Lomnici mají šanci. „Pojeďte s námi v pátek 9. června do Lomnice nad Popelkou. Odjezd je od 15.15 ze Střelnice a v 15.30 z Pěnčína. Každý kdo pojede s námi, obdrží mistrovské tričko a klubovou kšiltovku," vzkazují z klubu.

Zápas mohli domácí rozhodnout daleko dříve, přesto druhá branka přišla až v 90. minutě z kopačky Maryška. V tu chvíli bylo jasné, že Pěnčín už může slavit prvenství v krajském přeboru. Je to největší sportovní úspěch v historii klubu a už dnes se vedení klubu nechalo slyšet, že nebyl poslední. Jak říká prezident klubu Jaroslav Strnad: „Ještě ten pohár…"

Za Hamry asistent trenéra Koba Kobakhidze: „Začátek byl trochu komplikovaný, áčko i béčko hrálo ve stejný den. Ale tři hráči A týmu pak ještě z Chrudimi přijeli. Byl to vyrovnaný zápas. Do druhého poločasu jsme vyměnili místa, prostřídali jsme. Hráli jsme aktivně, chyběla nám koncovka, buď jsme gól nedali nebo nás vychytal domácí gólman. Soupeř čekal na brejky. Druhý gól jsme dostali v 95. minutě, pak už se jen dohrávalo. Hrál se hezký fotbal. Pěnčín vyhrál titul zaslouženě. Nás čeká ještě jeden zápas proti Sedmihorkám, doufám, že vyhrajeme. Máme v béčku mladé kluky, v tabulce jsme druzí, jsme spokojení. To, co jsme si naplánovali, to jsme splnili.“

Rovensko – Lomnice 1:1 (0:0)

góly: Mazánek – Fedorko

Předseda FC Lomnice Zdeněk Baudyš: „Po zápase jsme hezky poseděli s domácími v Rovensku, takže pohoda. Je to spravedlivá remíza, oba týmy chtěly tři body, ale vždycky to nevyjde. My jsme vyrovnali v 91. minutě, domácí asi nebyli v úplně plné sestavě. My jsme měli nástup do druhé půle lepší. Měli jsme dát víc gólů, nedali a nakonec jsme byli potrestaní. Náš střelec gólu Fedorko už dvakrát rozhodl v 91. minutě, také v minulém kole. Příště hrajeme s Pěnčínem, ale ten už postupuje, takže to bude jen taková tečka na konci soutěže.“

trenér domácích Jiří Mencl: „Dostali příležitost kluci z dorostu, měl jsem tam čtyři, kteří teď v dorostu končí. Na lavičce jsem měl ještě dva další. Zápas jsme odehráli slušně. Nejdřív jsme měli víc šancí, byli jsme fotbalovější. Ve druhém poločase jsme trochu ztráceli síly, Lomnice má kvalitní tým, trochu nás zavřela. Dali jsme na 1:0 a v 90. minutě, díky naší chybě, vstřelili domácí vyrovnávací gól. S bodem jsme spokojení, je to spravedlivé. Mrzí mě ten gól v 90. minutě. Ještě budeme hrát se Studencem. Ale už jsme zachránění, spadnout nemůžeme."

Železný Brod – Studenec 3:2 (1:1)

góly: Kysela, Čejchan, Šefr – Jón, Malý



Za Brod trenér Milan Mayer: „Je to perně vydřená výhra. Studenec bojoval jako lev. Dvakrát jsme prohrávali. Ale kluci zabrali, hlavně ti ze střídačky. Bohužel se nám zranil Balzar, ten má letos smůlu. Místo něj nastoupil Kysela a uvedl se gólem a také dobře hrál Podstavek, který nastoupil do druhého poločasu. Vítězství je vydřené, rozhodli jsme o něm minutu před koncem. Studenec je velice dobré mužstvo, které si nezaslouží mít jen devět bodů, hráči jsou bojovní, mladí. Fotbal ve druhé půli byl pohledný z obou stran, bylo hodně šancí. I v tom horkém počasí to byl pro stovku diváků zajímavý zápas. A my jsme potvrdili, že do krajského přeboru aspoň příští sezónu stále patříme. Klukům to zvedlo sebevědomí. My jsme zachránění, ještě jedeme do Frýdlantu a pak bychom měli mít rozlučkovou party na stadionu."