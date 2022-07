„Trenér Šafář chtěl, aby se hodně využívaly strany a to se v první půli dařilo, velké množství situaci 1 na 1 měli Vébr i Štemberk,“ řekl k zápasu hrající manažer Adam Pelta.

Trenér Šafář: „Jsem se zápasem a s přístupem hráčů spokojený. První poločas se nám, po letní pauze, povedl moc dobře. Potřebujeme samozřejmě stále procvičovat taktické věci, souhry krajních hráčů obránce – záložník. Naše kondice byla dobrá. Pro mne bylo důležité vystřídat ve hře co nejvíc hráčů, včetně dvou dorostenců, kteří s námi také byli. Do zápasů také nastoupili. Mají šanci za tým hrát, jsou mladí, záleží na každém, vůbec nepropadli ani když oba hráli na pro ně trochu nezvyklých postech. Jeden se dokonce prosadil i gólově. Určitě nikdo nemá dveře zavřené. Zápas splnil moje očekávání. Do hry nastoupil také náš hráč z Pobřeží Slonoviny, který v minulosti hrál vyšší soutěž v Egyptě. Zažil jsem hráče tmavé pleti spíše jako ofenzivní, toto je první defenzivní. Hrál dobře, měl hodně odebraných míčů, byl důrazný a houževnatý, nebojí se souboje. Uvidíme, jak mu půjdou taktické věci, určitě nezklamal.

https://www.facebook.com/fcpencin/

Prezident FC Pěnčín Jaroslav Strnad: „Ladíme formu. Po přátelském zápase v Německu nás čeká Krásná Studánka a jablonecké béčko. Generálku sehrajeme v nedaleké německé Žitavě. Pro mužstvo je to oživení. A do Žitavy 30. července s námi mohou jet v autobuse také fanoušci, pokud by měli zájem.

Tým trenéra Emila Šafáře, asistenta Karla Vrabce a vedoucího Radúze Drozena absolvuje ještě 3 přípravná utkání: 23.7. Krásná Studánka (doma), 27.7. Jablonec B (Břízky), 30.7. Žitava (Venku).

SG Croswitz – FC Pěnčín 2:4 (0:3)

Branky: 2x Nulíček, Vébr, Šedina

Sestava: Yerasov – Hrnčíř (Hartman), Heinrich, Vrabec, Ráček (Mätzelt) – Štemberk (Šedina), Pour (Frederick), Pumrle, Vébr (Novák) – Pelta, Nul