Pěnčín – Mimoň 3:0 (1:0)

I když prvních třicet minut nesvědčilo o tom, že prim na hřišti budou mít domácí, opak byl pravdou. Potvrdil to také trenér Pěnčína Jan Řezáč: „V prvním poločase byla Mimoň o něco lepší. Ale nám se ve 38. minutě podařilo dát gól do šatny, a tak jsme se trochu uklidnili.“

Ve druhé půli už byl ale Pěnčín jasně lepší. Dal gól ze standardní situace a na ukazateli svítilo příznivé skóre 2:0. A když ještě přidali třetí, zavládla spokojenost nejen mezi pěnčínskými hráči, ale také mezi fanoušky. „A mohli jsme klidně ještě další tři přidat,“ řekl trenér Řezáč.

Neopomněl připomenout, že s prvními třiceti minutami určitě spokojený nebyl. „Několikrát jsem musel zvýšit hlas, a to i za stavu 1:0. Stále jsem nabádal hráče, že se musíme zlepšit. Řekli jsme si něco k tomu, co hraje Mimoň a co my hrát nemáme. Ale zpočátku jsme, bohužel, hráli právě to, co jsme neměli. A proto se mi začátek utkání nelíbil,“ zrekapituloval průběh trenér Řezáč.

Pěnčín už čtyři kola neprohrál. Příští víkend ho čeká zápas na hřišti soupeře, v Rynolticích. „Soupeř je v tabulce šestý a má patnáct bodů, my jsme na třetím místě s osmnácti body,“ připomenul situaci v tabulce po posledním zápase kouč Pěnčína. Tabulku I. A třídy vede s šestadvaceti body Lomnice nad Popelkou a druhý je Jívan Bělá s pětadvaceti body. Mimoň je desátá (13 bodů).